LA 올림픽 향한 첫 관문… U-23 아시안컵, 일본 개최

사진=대한축구협회 제공

2028 로스앤젤레스 올림픽 남자 축구 출전권이 걸린 대회가 일본에서 열린다.

아시아축구연맹(AFC)은 30일 “2028 23세 이하(U-23) 아시안컵이 일본에서 개최된다”고 전했다. 이 대회는 LA 올림픽 남자 축구 아시아 예선을 겸해 치러진다. 총 16개 팀이 출전하는 가운데 상위 2개 국가에게 출전권이 주어진다. 대회 기간과 장소 등은 추후 공개될 예정이다.

2년마다 열리는 이 대회에서 일본이 유치한 건 이번이 처음이다. 일본은 요르단, 키르기스스탄, 카타르, 우즈베키스탄과의 경쟁에서 승리했다. AFC는 “유치 신청 국가들이 요건을 충족했으나 시설, 운영 위험 최소화, 지리적 다양성 및 순환 개최 등을 고려해 일본을 선정했다”고 설명했다.

한국에게 절실한 대회다. 남자 축구대표팀은 1988 서울 대회부터 9회 연속으로 올림픽 본선에 진출했다. 하지만 2024 카타르 U-23 아시안컵 대회에서 8강에 그치면서 2023 파리 올림픽 출전권을 놓쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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