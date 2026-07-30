“더 배려해드려야 하는데”… 축구협회 청문회 도중 정몽규·국힘 윤용근 문자 논란

국회 문화체육관광위원회 소속 윤용근 국민의힘 의원이 30일 서울 여의도 국회 본회의장에서 대한축구협회 청문회 증인으로 출석한 정몽규 전 회장과 주고받 문자 메시지를 확인하고 있다. 사진=서울신문 제공

정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원들의 질의에 답하고 있다. 사진=국회사진기자단 제공

국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 청문회에서 윤용근 국민의힘 의원이 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장에게 보낸 문자 메시지 내용이 논란이 일었다.

해당 논란은 30일 오후 청문회 속개를 앞두고 윤 의원이 정 전 회장에게 “어제 정 선배님한테 연락받았습니다. 더 잘 배려해 드려야 하는데 송구합니다”라는 문자 내용이 한 언론사 카메라에 포착되면서다. 정 전 회장은 “신경 써주셔서 감사합니다. 이런 자리 말고 다른 자리에서 인사드리겠습니다”라고 답장을 보냈다.

해당 내용은 최민희 더불어민주당 의원이 “청문회장에서 이상한 일이 일어나고 있다. 청문회 의원과 증인 간 연락을 주고받아도 되나”라고 지적했다.

더불어민주당 소속 이재정 문체위원장은 정 회장을 향해 “청문회를 준비하는 과정에서 청문위원들에게 로비를 위해 컨택(접촉)하신 적이 있나”라며 “위원들에게 직접 연락이 안 돼 여러 루트로 미리 선을 대려고 한 것인가”라고 물었다. 그러자 정 전 회장은 “청문회를 미리 준비하려고 했다. 답변을 잘하려고 했다”고 말했다.

정 전 회장과 문자 메시지를 주고받은 윤 의원은 “청문회 오기 전에 사실은 개인적인 친분 관계가 있었는데 ‘배려할 수 없다’, ‘미안하다’라고 문자보냈다”며 “이로 인해서 청문회가 문제가 있다거나 부실했다고 생각하지 않는다. 사적인 건 사적인 것이고 공적인건 공적인 것”이라고 해명했다.

그러자 이 위원장은 메시지 속 ‘정 선배’가 누구인지 정 회장에게 재차 질문을 던졌다. 정 전 회장은 “프라이버시”라면서도 “청문회를 앞두고 오해를 살 수 있는 문자에 대해 부적절했다고 생각한다”고 사과했다.

하지만 여당은 계속해서 추궁했다. 민주당 노종면 의원은 “청문회 활동을 방해했다는 의혹이 불거진 사안이라 의원실에서 확인했다”며 (문자 메시지 속 정 선배가) 정진석 전 (대통령)비서실장 맞나”라고 물었다. 정 전 회장은 “프라이버시와 관련한 문제라 말씀드리지 않겠다”고 전했다.

노 의원은 “(정 선배가 정 전 실장이) 아닌가. 아니면 말 못하나”라고 재차 물었고 정 전 회장은 “말씀을 못 드리겠다”고 거부했다. 그러자 노 의원은 “(정 전 비서실장과) 고려대 동문이다. 평소에 선배라고 하나?”라고 재차 물었다. 정 전 위원은 “평소에 거의 뵐 일이 없다”고 해명했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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