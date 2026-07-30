축구협회 항소 취하 요구에… 이용수 직무대행 “결정하기 어려운 문제”

사진=국회사진기자단 제공

이용수 대한축구협회장 직무대행이 문화체육관광부 특정감사 결과에 불복해 낸 항소 취하에 대해 “결정하기 어려운 문제”라고 말했다.

이 직무대행은 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 청문회에 증인으로 참석했다.

이날 윤용근 국민의힘 의원은 “지금이라도 축구협회의 부실 문제를 인정하고 항소를 취하하고 국민을 앞에 쇄신의 의지를 보일 생각은 없나”고 물었다.

문체부가 2024년 11월 축구협회 특정감사 결과를 발표하며 정몽규 전 축구협회장 등 주요 인사들에게 자격정지 이상의 중징계를 요구했다. 이후 축구협회는 징계 요구 처분을 취소해 달라는 행정소송을 냈으나 1심에서 패소했다. 현재 항소한 상태다.

이 직무대행은 “결정하기 어려운 문제”라며 “네, 아니요라고 답하기 어렵다”고 답했다. 이어 윤 의원이 “직무대행이면 이사회에 안건으로 올릴 수 있나”라고 묻자 “솔직히 가능한지, 아닌지 잘 모르겠다”고 했다.

이어 “(항소했던) 그 당시에는 이사회 임시 의장 역할을 했다. 축구협회가 모든 걸 못 받아들이는 게 아니고 일부 다툼의 소재가 있는 게 있다”며 “이사회에서 2심까지는 진행해 보고 2심 판단에 의해서 정확하게 (결과가) 나오면 그때 저희가 겸허히 수용하고 진행하겠다고 얘기했다”고 설명했다.

그러면서 “그 당시 항소하는 입장에서, 이사회가 진행됐는데 다시 이사회를 열어서 진행하지 말자고 하는건 맞지 않다고 생각한다. 이사회에서 취하하자고 결정을 한다면 그건 그다음 집행부에 의해서 진행될 것으로 생각한다”고 했다.

이에 더불어민주당 소속 이재정 문체위원장은 “(항소가) 온당치 않으면 하루라도 빨리 되돌아가는 것도 가장 합리적인 선택이다. 그런데 왜 그런 고집을 피우나”라고 꼬집었다. 이 직무대행은 “고집이 아니라 받아들일 수 있는 결정이 있고 받아들이지 못하는 결정이 있어서 말씀드린 것”이라고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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