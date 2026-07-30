전 곡 합치면 80억 회…뉴진스 ‘하우 스위트’도 3억 스트리밍 뚫었다

출처=뉴진스 SNS

그룹 뉴진스(NewJeans)의 ‘하우 스위트(How Sweet)’가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 3억 회를 돌파했다. 팀 통산 아홉 번째 3억 스트리밍 기록이다.

30일 스포티파이에 따르면 지난 2024년 5월 발매된 뉴진스의 더블 싱글 타이틀곡 ‘하우 스위트’는 지난 25일 기준 누적 재생 수 3억262만152회를 기록했다.

마이애미 베이스(Miami Bass) 기반의 힙합 장르인 ‘하우 스위트’는 발매 직후 국내 주요 음원 차트 최상위권을 석권한 데 이어, 미국 빌보드 ‘글로벌 200’ 차트에 13주 연속 머무르는 등 글로벌 시장에서 장기 흥행을 이어갔다.

해외 평단의 호평도 이어졌다. 미국 롤링스톤이 선정한 ‘2024 베스트송’에 이름을 올린 것을 비롯해 팝매터스, 빌보드, 영국 NME 등 주요 매체의 ‘2024 베스트 K-팝’ 목록에 잇따라 포함되며 음악성을 인정받았다.

한편 뉴진스가 지금까지 발표한 전 곡의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 80억 회에 육박한다. ‘디토(Ditto)’와 ‘OMG’(9억 회 이상), ‘슈퍼 샤이(Super Shy)’(8억 회 이상)를 포함해 총 17개 트랙이 억대 스트리밍 대열에 합류해 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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