“이러니 반할 수밖에”…카리나, 독보적 한뼘 허리라인+Y2K 감성 [스타★샷]

카리나가 산뜻한 여름 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa) 멤버 카리나가 산뜻함과 스타일리시함이 공존하는 여름 패션을 선보였다.

30일 카리나는 자신의 인스타그램을 통해 “여름이 좋은 이유”라는 글과 함께 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 베이지 바탕에 블루 스트라이프 패턴이 매치된 카라 롱슬리브 티셔츠를 착용해 눈길을 끌었다. 특히 오버사이즈 핏의 상의를 크롭 기량으로 연출해 슬림한 허리 라인을 강조, 트렌디한 실루엣을 완성했다. 가슴 부분의 로고와 정갈한 카라 디테일은 클래식하면서도 스포티한 매력을 더했다.

하의로는 짙은 회색조의 스커트를 매치했다. 웨이스트 라인 가장자리의 붉은색 테이핑 디테일이 룩의 단조로움을 깨며 감각적인 포인트를 연출했다. 여기에 도트 패턴의 화이트&블랙 스카프를 더해 특유의 2000년대 Y2K 레트로 감성을 한껏 끌어올렸다. 마지막으로 포켓과 버클 디테일이 입체적인 캔버스·가죽 혼방 소재의 화이트 보스턴백을 매치해 빈티지하면서도 세련된 스타일링을 마침표 지었다.

이를 접한 팬들은 “어느 계절이든 아름답다”, “우아함 그 자체” 등 열렬한 반응과 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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