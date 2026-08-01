LG전자 베스트샵, 신세계 센텀점 오픈 기념 웨딩·이사 고객 맞춤 프로모션 운영

LG전자 베스트샵 신세계 센텀점이 팝업스토어 GRAND OPEN을 맞아 웨딩과 이사, 입주를 준비하는 고객을 위한 특별 프로모션을 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 사전예약과 본행사로 진행된다. 사전예약은 7월 24일부터 31일까지, 본행사는 8월 1일부터 17일까지 운영되며, 다양한 구매 혜택과 맞춤형 상담 프로그램을 제공할 예정이다.

행사 기간 동안 고객들은 기본 할인 혜택과 팝업 오픈점 추가 할인 혜택을 비롯해 다품목 구매 혜택, 구매 금액대별 상품권 및 사은품 증정, 웨딩·이사·입주 고객 대상 특별 할인 등을 받을 수 있다.

사진=LG전자 베스트샵 신세계 센텀점

이번 행사의 핵심은 웨딩·이사 프리미엄 가전 프라이빗 전담 상담이다. 전문 상담을 통해 고객의 예산과 주거 공간, 생활 방식에 적합한 제품 구성을 제안하며, 구매 전에 고객별 적용 가능한 혜택도 함께 안내한다.

LG가전 2품목 이상 구매 고객에게는 최대 700만 원 상당의 특별 혜택이 제공되며 총 28종 품목이 대상이다. 또한 행사 기간 내 구매 금액에 따라 상품권과 사은품을 증정해 다양한 구매 혜택을 제공한다.

웨딩 고객을 위한 행사도 함께 마련됐다. 웨딩가전 추가 특별 할인과 함께 신혼집 가전 상담을 지원하며 웨딩박람회는 1차 8월 1일부터 2일까지, 2차 8월 7일부터 10일까지 진행된다. 예비부부들은 필요한 제품을 비교하고 맞춤형 혜택을 확인할 수 있다.

이사와 입주 고객에게는 TV, 냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨 등 주요 생활가전에 대한 추가 특별 할인과 패키지 상담 서비스를 제공한다. 공간 구성과 생활 환경을 고려한 제품 제안으로 보다 효율적인 가전 구성이 가능하도록 지원한다. 가전 구독 서비스 상담도 운영된다. 초기 구매 비용 부담을 줄이는 동시에 관리 서비스를 함께 이용할 수 있는 다양한 구독 프로그램을 안내하며, 제품별 적용 조건은 매장에서 확인할 수 있다.

신제품 혜택도 준비됐다. LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시콤보는 국내 최대 용량 수준인 세탁 25kg, 건조 21kg을 지원해 대용량 세탁 환경에 적합하며, 로봇청소기 RONi는 100℃ 투웨이 스팀 청소 기능으로 위생적인 청소를 지원한다. LG 퓨리케어 바스에어는 욕실 공간을 보다 쾌적하게 관리할 수 있도록 설계된 공간 관리 가전으로 현장에서 제품 상담이 가능하다.

이 밖에도 군인, 공무원, 보훈가족, 사업자, 기업체 고객을 위한 추가 할인 혜택도 마련됐으며, 혜택별 적용 대상과 세부 조건은 LG전자 베스트샵 신세계 센텀점 매장을 통해 확인할 수 있다.

LG전자 베스트샵 신세계 센텀점 관계자는 "이번 GRAND OPEN 행사는 웨딩과 이사 고객들이 다양한 구매 혜택과 맞춤형 상담을 한 곳에서 경험할 수 있도록 준비했다"며 "다품목 구매 혜택과 웨딩박람회, 신제품 상담까지 폭넓은 혜택을 제공할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "워시콤보와 RONi, 바스에어 등 LG전자 신제품과 함께 고객별 맞춤 상담을 제공해 더욱 만족도 높은 가전 구매 경험을 지원하겠다"고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]