실명 유발하는 망막질환... 조기 발견 위한 정기 안과 검진 챙기세요

당뇨망막병증, 황반변성, 망막박리 등은 초기에는 특별한 증상이 없거나 가벼운 시력 저하 정도로 시작되는 경우가 많은 망막질환이다.

다만 치료 시기를 놓치면 영구적인 시력 손상이나 실명으로 이어질 수 있다. 이에 안과에서는 자각증상이 없더라도 정기적인 안저검사를 통해 망막 건강을 확인하는 것이 중요하다고 강조하고 있다.

망막은 눈 안쪽에서 빛을 감지해 시신경으로 전달하는 조직이다. 카메라의 필름과 같은 역할을 담당한다. 망막에 이상이 발생하면 시야가 일그러져 보이거나, 사물이 휘어 보이고, 검은 점이나 번쩍이는 빛이 나타나는 등의 증상이 발생할 수 있다. 그러나 당뇨망막병증이나 초기 황반변성처럼 상당 기간 특별한 증상이 없는 질환도 적지 않다.

특히 고령화와 당뇨병 환자의 증가로 망막질환의 발생 위험도 함께 높아지고 있다. 당뇨병 환자는 혈당이 잘 조절되더라도 정기적인 망막검사가 권고되며, 50세 이상에서는 노화와 관련된 황반변성의 발생 가능성이 증가하는 만큼 정기적인 안과 검진이 도움이 될 수 있다.

망막질환은 조기에 발견하면 약물치료나 레이저 치료, 유리체강내 주사치료, 수술 등 질환의 종류와 진행 정도에 맞는 치료를 시행할 수 있는 경우가 많다. 반면 증상이 심해진 이후에는 시력 회복에 제한이 있을 수 있어 조기 진단의 중요성이 더욱 강조된다.

문성철 수지 눈사랑안과 대표원장은 “망막질환은 증상이 나타난 뒤 병원을 찾는 경우가 적지 않지만, 이미 질환이 상당히 진행된 상태인 경우도 있다”며 “특히 당뇨병 환자, 고혈압 환자, 50세 이상 중장년층, 망막질환 가족력이 있는 경우에는 특별한 불편이 없더라도 정기적인 안저검사를 통해 망막 상태를 확인하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “갑작스럽게 비문증이 증가하거나 빛이 번쩍이는 광시증, 시야 일부가 가려지는 증상, 중심 시야가 휘어 보이는 증상이 나타난다면 지체하지 말고 안과 진료를 받아 정확한 원인을 확인하는 것이 필요하다”고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]