[모빌리티 NOW] 독일은 단종 부품 다시 찍는데…K-올드카는 폐차장 투어

BMW Z3. BMW Group

1996년 출시된 BMW Z3와 현대자동차 티뷰론이 나란히 30년 차에 접어들고 있다. 신차 판매 당시에는 정비망과 가격 측면에서 티뷰론의 부품 접근성이 우수했다. 그러나 출고 상태로 복원하려는 현재는 상황이 달라졌다.

BMW Z3 소유자는 BMW그룹 클래식의 부품 공급망을 통해 일부 차체 부품을 신품으로 주문할 수 있다. 반면 티뷰론 소유자는 기존 재고와 폐차 부품, 동호회 거래망을 우선적으로 찾아야 한다. 제조사의 장기 부품정책 차이가 차량 단종 이후 본격적으로 나타나는 셈이다.

BMW 파츠 안내도. BMW Group

◆단종 후에도 이어지는 BMW의 부품 복각 시스템

예를들어 BMW그룹 클래식은 Z3를 부품 복각 대상에 포함하고 있다. 공개 목록에는 리어 범퍼와 프런트 패널, 연료필터·압력조절기 관련 부품 등이 포함됐다. 생산이 종료된 부품을 원래 규격에 맞춰 다시 만들고 기존 순정부품 번호를 적용해 공식 유통망으로 공급하는 방식이다.

BMW는 카탈로그에 없는 부품에 대해서도 소유자가 차종과 품번을 입력해 재생산을 요청할 수 있는 창구를 운영한다. 모든 요청이 생산으로 이어지는 것은 아니지만 기술적 가능성과 수요, 생산비 등을 검토해 복각 품목에 반영한다.

현대차도 티뷰론을 헤리티지 모델로 관리하고 있다. 지난해에는 1996년식 티뷰론의 엔진과 차체, 실내, 휠 등을 복원하는 과정을 공식 콘텐츠로 공개했다. 다만 이는 특정 차량을 대상으로 한 개별 프로젝트였다. 일반 소유자가 단종 부품 재생산을 신청하고 새 순정부품을 구입할 수 있는 상설 프로그램은 아니다.

Porsche 911 (993) Carrera 4S. Porsche AG(Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

◆포르쉐는 30년 된 부품도 새로 만든다

차이는 더 오래된 차종에서 뚜렷하다. 1993년 출시된 포르쉐 911(993)은 현대 쏘나타Ⅱ, 기아 세피아와 비슷한 차령이다. 포르쉐는 993 전용 순정부품을 6500종 이상 공급한다고 밝힌 바 있다.

포르쉐는 단종된 차체와 엔진 부품뿐 아니라 변속기 하우징, 휠 캐리어 등 기존 생산설비가 사라진 부품도 다시 제작했다. 과거 도면과 부품 샘플을 바탕으로 기존 협력업체나 전문 생산업체에 제작을 맡기고 공식 유통망을 통해 판매한다.

포르쉐 클래식이 관리하는 전체 부품은 2018년 약 5만2000종에서 최근 8만종 이상으로 늘었다. 차량 단종 이후 부품 목록을 줄이는 대신 클래식카 시장 확대에 맞춰 공급 범위를 넓히는 구조다.

◆국산 올드카가 부딪히는 현실적인 한계

국산 올드카는 부품번호를 확인하는 단계부터 제약이 있다. 현대모비스 소비자용 부품검색시스템 WPC는 현대차의 경우 1997년 1월 이후, 기아차는 2000년 7월 이후 생산 차량을 주요 대상으로 한다.

이에 따라 스쿠프와 세피아, 쏘나타Ⅱ 등 1990년대 초반 차량은 차대번호를 입력해 부품 도면과 품번을 확인하는 소비자용 검색 범위에서 제외된다. 부품 재고가 남아 있더라도 정확한 품번을 확인하고 전국 재고를 조회하는 작업부터 쉽지 않다.

국산 올드카의 부품 수급이 모두 독일차보다 불리한 것은 아니다. 쏘나타Ⅱ와 아반떼, 티뷰론처럼 판매량이 많았던 모델은 필터와 벨트, 점화계통, 브레이크, 하체 부품을 순정 재고나 호환품, 재생품으로 비교적 저렴하게 구할 수 있다.

문제는 운행에 필요한 부품보다 출고 상태 복원에 필요한 부품이다. 범퍼와 램프, 몰딩, 웨더스트립, 엠블럼, 센터페시아, 도어트림, 시트 원단 등은 차종과 연식, 내장 색상별로 세분된다.

이들 부품은 다른 차량과 공유하기 어렵고 수요도 적다. 재고가 소진되면 금형을 다시 만들거나 협력업체 생산라인을 재가동해야 해 공급이 사실상 중단되는 경우가 많다. 엔진과 변속기는 수리했지만 실내 스위치나 몰딩 하나를 구하지 못해 복원이 중단되는 사례가 나오는 이유다.

◆법이 보장하는 것은 '운행'이지 '복원'이 아니다

국내 자동차관리법 시행규칙은 제작사와 수입사에 동일 형식 차량의 최종 판매일로부터 8년 이상 정비 부품을 공급하도록 규정한다. 이는 최소 공급기간이다. 8년 이후 공급을 중단해야 한다는 뜻은 아니지만 장기 보존을 위한 복각 의무도 없다.

법의 목적도 차량 운행과 안전 확보에 초점이 맞춰져 있다. 비슷한 다른 부품을 사용할 수 있으면 공급 의무를 이행한 것으로 볼 수 있다. 출고 당시 색상과 재질이 같은 내장재나 장식 부품을 수십 년간 유지하도록 요구하는 구조는 아니다.

메르세데스-벤츠와 BMW, 포르쉐는 법정 공급기간 이후를 별도의 사업 영역으로 본다. 메르세데스-벤츠는 과거 도면과 제조 정보를 활용해 클래식 순정부품을 공급하고 일부 소량 부품에는 3D 프린팅도 적용하고 있다.

독일 업체들도 모든 부품을 계속 생산하는 것은 아니다. 수요가 적거나 안전 인증과 생산비 부담이 큰 부품은 공급이 중단된다. 한국에서 주문할 경우 가격과 배송 기간도 부담이다.

다만 복각 여부를 검토하고 단종 부품을 다시 공급하는 공식 조직과 절차가 있다는 점에서 차이가 난다. 순정부품 공급을 정비 수익뿐 아니라 중고차 가치와 브랜드 자산을 유지하는 수단으로 활용하고 있다.

◆전시를 넘어 '달리는 헤리티지'로

국내 완성차업체의 헤리티지 사업은 현재 전시와 아카이브, 복원 콘텐츠 중심이다. 포니와 스쿠프, 티뷰론, 세피아, 엘란 등 과거 모델의 역사와 제원은 다시 조명되고 있지만 일반 소유자가 활용할 수 있는 클래식 부품 카탈로그와 복각 신청 창구는 확인하기 어렵다.

모든 올드카 부품을 무기한 보관하는 것은 현실적으로 불가능하다. 다만 상징성이 높은 차종을 중심으로 부품 도면과 품번을 디지털화하고 수요가 확인된 품목을 선주문 방식으로 소량 생산하는 방안은 검토할 수 있다.

플라스틱 커버와 버튼, 클립류에는 3D 스캔과 적층 제조 기술을 활용할 수 있다. 기존 협력업체나 전문 복원업체에 순정부품 규격의 생산권을 부여하는 방식도 대안이다.

헤리티지 사업이 전시를 넘어 실제 차량 보존으로 이어지려면 도로에 남아 있는 차량의 부품 공급체계가 필요하다. 복각 체계가 마련되지 않으면 1990년대 국산차는 기계적으로 수리가 가능하더라도 내·외장 부품 부족으로 시장에서 빠르게 사라질 가능성이 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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