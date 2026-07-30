송가인, ‘꽃이 아니면 어떤가’ 스페셜 라이브…청량 비주얼+밝은 에너지

제이지스타 제공

송가인이 팬들의 뜨거운 관심에 특별한 영상으로 답했다. 신곡 ‘꽃이 아니면 어떤가’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 100만 뷰를 돌파한 가운데, 송가인이 직접 등장하는 스페셜 라이브 클립을 공개하며 또 한 번 팬들의 이목을 사로잡았다.

송가인은 30일 정오 공식 유튜브 채널을 통해 꽃이 아니면 어떤가 스페셜 라이브 영상을 공개했다. 이번 콘텐츠는 뮤직비디오 100만 뷰 달성을 기념해 제작된 것으로, 팬들의 응원에 보답하기 위한 의미를 담았다.

앞서 공개된 꽃이 아니면 어떤가 뮤직비디오는 AI 기술을 활용한 연출로 화제를 모았다. 이번 스페셜 라이브에서는 송가인이 직접 화면에 등장해 특유의 밝은 에너지와 친근한 매력을 선보이며 색다른 즐거움을 전했다.

영상 속 송가인은 드넓은 초원을 배경으로 여유로운 미소와 자연스러운 퍼포먼스를 선보였다. 안정적인 라이브 실력과 곡의 경쾌한 분위기가 어우러지며 곡이 가진 긍정적인 메시지를 더욱 선명하게 전달했다. 특히 노래가 진행될수록 화면 곳곳에 꽃이 피어나는 연출이 더해져 희망과 위로의 의미를 시각적으로 표현했다.

꽃이 아니면 어떤가는 DJ 처리(신철)와 함께한 ‘송가인X레전드 프로젝트’의 세 번째 곡이다. 브라질리언 페스티벌 하우스 사운드를 기반으로 삼바 하우스 리듬과 트로트 감성을 결합해 기존 트로트와 차별화된 음악적 시도를 담았다.

곡에는 “사는 건 다 거기서 거기”, “하루하루가 인생이야”라는 공감 어린 메시지가 담겼다. 힘겨운 순간에도 다시 피어나는 삶의 희망을 노래하며 많은 리스너들에게 위로와 긍정의 에너지를 전하고 있다.

한편 송가인은 음악과 방송을 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 29일에는 MMORPG ‘열혈강호: 넥스트’의 OST ‘동행’을 발매했으며, 앞서 26일 첫 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘제철리 마을회관’에서는 청년 부회장으로 출연해 유쾌한 입담과 리더십을 선보였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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