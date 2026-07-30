'몸짱 배우' 문지영, 성인코미디 연극 '수상한PT샵' 주연 인기

연극 ‘수상한PT샵’이 머슬매니아 1위 배우 문지영을 주연으로 발탁하며 주목 받고 있다.

대학로에 위치한 나인시어터에서 여름 휴가철을 맞이해 선보이고 있는 성인코메디극 ‘수상한PT샵’ 여름 시즌 공연은 휴가철 비수기에도 연일 관객들의 발길이 이어지며 대학로 대표 흥행작으로 자리매김하고 있다.

주연으로 발탁된 배우 문지영은 실제 머슬매니아 대회에서 수많은 우승을 거머쥔 스타 트레이너다. 세계적인 머슬매니아 대회의 피규어부문 그랑프리(대상) 수상으로 일명 몸짱 배우로 변신 성공 후 ‘19금 성인 코미디 연극’의 주인공으로 더 큰 인기를 끌고 있다. 문지영은 연예인들의 바디 트레이너로 알려져 있으며, 다양한 영화와 드라마에 톡톡 튀는 조연 역할을 맡은 바 있다.

‘수상한PT샵’은 기존 방송과 공연이 다루기 어려웠던 솔직한 성(性)을 소재로 관객과의 공감대를 웃음과 친밀함으로 넓혔다. 문지영은 작품에서 PT샵 관장 '성희' 역을 맡아 특유의 에너지와 존재감을 선보인다.



‘수상한PT샵 : The Hot Edition’은 PT샵이라는 일상적인 공간을 배경으로 펼쳐지는 수상한 이야기를 담았다. 퍼스널 트레이닝이라는 친숙한 소재 속에 남녀의 솔직한 속마음과 현대인의 관계를 블랙코미디 형식으로 풀어낸 성인 연극이다.

변두리 PT샵을 운영하는 관장(문주연, 지나)과 트레이너가 회원 유치를 위해 SNS를 적극 활용하며 벌어지는 사건들을 중심으로 전개된다. 매출을 올리기 위한 기상천외한 전략과 예상치 못한 상황들이 이어지며 웃음과 긴장감을 동시에 선사한다.

문지영은 “언젠가 한번은 성인물에 도전하고 싶었다. 남녀 간의 성문제는 솔직하면서도 최근 충분히 공감대가 형성되어 있다고 본다”고 주연 발탁 소감을 전했다.

공연 제작자는 “20대 성인 관객부터 중장년층까지 폭넓은 연령대가 함께 즐길 수 있는 작품”이라며 “연극을 통해 커플들이 서로를 더 이해하고 사랑하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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