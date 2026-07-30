한진, 택배 박스에 ‘1308’ 알린다…위기임산부 지원 홍보

한진이 전국 물류망을 활용해 위기임산부 지원제도 홍보에 나선다.

한진은 보건복지부, 국가아동권리보장원과 함께 위기임산부 상담전화 ‘1308’이 표기된 박스테이프 3000개를 제작해 고객사와 전국 택배 지부에 배포한다고 30일 밝혔다.

위기임산부는 사회·경제적 사유 등으로 출산과 양육에 어려움을 겪는 임산부를 뜻한다. 보건복지부는 2024년부터 상담번호 1308을 운영하며 상담과 의료·주거·양육 지원 등을 연계하고 있다.

한진은 택배 박스에 상담번호를 노출해 지원제도를 알지 못하는 위기임산부에게 관련 정보를 전달한다는 계획이다. 전국 배송망을 활용해 공공 지원제도의 사각지대를 줄이겠다는 취지다.

한진은 국가아동권리보장원에 기부금도 전달했다. 기부금은 위기임산부와 취약계층 아동의 양육비, 의료비, 주거비 지원 등에 사용될 예정이다.

이번 활동은 한진이 지난해 5월 보건복지부, 국가아동권리보장원과 체결한 위기임산부 지원 업무협약의 후속 사업이다.

한진은 2021년부터 사회공헌 프로그램 ‘러브 커넥트’를 운영하고 있다. 회사 관계자는 “전국 물류 인프라를 활용해 위기임산부와 아동에 대한 지원 정보를 확산하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]