엔씨, 여름 맞이 이벤트 풍성…'리니지'부터 '아이온2'까지

엔씨가 무더운 여름을 맞아 서비스 중인 주요 게임 7종에서 다양한 시즌 한정 이벤트를 선보인다. 수영복 스킨과 이벤트 던전, 출석 보상, 성장 지원 아이템 등 풍성한 콘텐츠를 마련해 이용자들에게 색다른 즐길 거리를 제공한다.

30일 엔씨에 따르면 '리니지 리마스터'는 오는 8월 12일까지 바캉스 수영복 이벤트를 진행한다. 이용자는 기란 마을 이벤트 NPC를 통해 수영복을 구매해 클래스별 변신 외형을 적용할 수 있으며, 착용 시 12분마다 바캉스 아이스 박스를 획득한다. 아이스 박스에서는 시원한 팥빙수와 퓨어 엘릭서(EXP), 각성 엠블럼 강화권 등 다양한 성장 아이템을 얻을 수 있다.

'리니지2'는 본서버와 에바 서버에서 8월 19일까지 왕수박 축제를 연다. 하루 한 번 이벤트 던전 산적단 산채에 입장해 수박 몬스터를 처치하면 대량의 경험치를 획득할 수 있으며, 확률적으로 등장하는 대박을 처치하면 인형 소환권 등 특별 보상을 받을 수 있다. 각성 서버에서는 8월 5일까지 시원한 워터 밤 이벤트를 진행해 접속 이용자에게 버프를 제공하고, 몬스터 처치 시 능력치 상승과 물폭탄 효과를 적용한다.

'BNS NEO'는 8월 5일까지 차가운 게 딱 좋아! 얼음 사격장 이벤트를 운영한다. 이벤트 지역에서 퀘스트를 완료하면 얼어붙은 사격장 증표를 획득할 수 있으며, 이를 다양한 보상 상자와 교환해 각종 아이템을 얻을 수 있다.

'아이온'은 8월 19일까지 시원한 데바 출석 이벤트를 통해 전승 신석과 유일 장비 등 다양한 보상을 지급한다. 이와 함께 8월 5일까지 여름 수영복 제작 이벤트와 몬스터 사냥을 통해 추가 보상을 획득하는 아트레이아 체크인 이벤트도 함께 진행한다.

'아이온2'는 8월 5일 정기점검 전까지 아트레이아 섬머 페스티벌을 운영한다. 미션을 완료하면 이벤트 재화를 획득할 수 있으며, 이를 심해의 물고기 탈과 큐티 꽃게, 오드 에너지 등 다양한 아이템으로 교환하거나 여러 종류의 진주 열쇠로 변환할 수 있다. 또한 8월 12일까지는 일부 던전 보상을 두 배로 제공하는 원정&초월 부스트 업 이벤트도 열린다.

'리니지M'은 8월 5일 정기점검 전까지 얼음 궁전의 숨겨진 방 이벤트를 진행한다. 이벤트 던전에서 제한 시간 안에 몬스터를 처치하면 숨겨둔 얼음 상자가 등장하며, 팥빙수와 성물 카드, 상급 뽑기 팩, 각종 코인 등을 확률적으로 획득할 수 있다. 이와 함께 8월 19일까지 핫 써머 시즌 패스를 운영해 미션 완료 시 성장 지원 상자와 제작 코인 상자를 제공한다.

'리니지2M'은 8월 12일까지 썸머 댄스 시즌 위크를 진행한다. 이벤트 기간 월드 던전 균열의 침략자에 입장하면 춤을 추는 수영복 스킨으로 변신할 수 있으며, 신규 스킨 오로라 마린과 레스큐 마린도 체험할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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