스파이더맨4, 개봉 이틀 만에 100만 돌파…올해 최단 기록

스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 포스터. 소니 픽쳐스 제공

마블 히어로 ‘스파이더맨’이 다시 한번 극장가를 사로잡았다. 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’(스파이더맨4)가 개봉 이틀 만에 100만 관객을 돌파하며 올해 개봉작 가운데 가장 빠른 흥행 속도를 기록했다.

30일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이는 개봉 2일 차인 이날 오후 2시25분 기준 누적 관객 수 100만1040명을 기록하며 100만 관객 고지를 넘어섰다. 이는 올해 개봉한 영화 가운데 가장 빠른 흥행 기록이다.

이 같은 흥행 속도는 최종 1123만 관객을 동원한 ‘어벤져스: 인피니티 워’가 개봉 2일 차에 100만 관객을 돌파했던 기록과 같다. 또한 트리플 천만 신화를 쓴 ‘범죄도시4’와도 동일한 흥행 추이를 보이며 흥행 프랜차이즈의 저력을 다시 한번 입증하고 있다.

흥행 열기는 예매 시장에서도 이어지고 있다. 현재 예매량은 74만 장을 유지하며 압도적인 관심을 받고 있어 이번 주말 박스오피스에서도 독주를 이어갈지 관심이 쏠린다.

스파이더맨: 브랜드 뉴 데이는 ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’ 사건 이후 모두의 기억에서 잊힌 피터 파커(톰 홀랜드)가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적과 마주하고, DNA 변이로 통제할 수 없는 힘을 얻게 되면서 새로운 위협에 맞서는 과정을 그린 액션 블록버스터다. 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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