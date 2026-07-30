서인영 “워터밤 준비에 지방흡입까지…시술 때문에 표정이 안 돼”

가수 서인영이 대형 음악 페스티벌 무대를 준비하는 과정에서 레이저 시술 부작용을 겪고 있다고 솔직하게 털어놨다.
지난 29일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘대한민국에서 제일 비싼 댄서 불러서 컴백 준비하는 서인영 (+수술 부작용, 댄스 배틀)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.
공개된 영상 속 서인영은 ‘워터밤’ 페스티벌 무대를 앞두고 댄서 아이키가 이끄는 크루 ‘훅(HOOK)’과 함께 본격적인 안무 연습에 돌입했다.
서인영은 “워터밤에서 연락이 와서 정말 열심히 준비하고 있다. 그날 다 같이 미쳤으면 좋겠다”라며 무대에 대한 남다른 기대감을 드러냈다. 이어 “내 인생을 통틀어 이렇게 노력한 적은 이번이 최고봉”이라며 “얼굴 레이저 시술도 받았고 팔뚝 지방흡입도 했다. 여기에 쓴 돈만 얼마냐”고 털어놓아 눈길을 끌었다.
특히 연습 도중 제작진으로부터 “표정이 다소 경직되어 보인다”는 지적을 받자, 서인영은 “시술을 받았더니 표정이 잘 안 지어진다”고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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