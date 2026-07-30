“안정적인 운영 능력 포커스” KT, 사우어와 결별하고 새 외인 투수 대니엘 영입

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT가 선발진 재정비에 나섰다. 30일 사우어의 대체 외국인 투수로 우완 데이비스 대니엘을 총액 40만6000달러에 영입했다고 밝혔다.

2019년 미국 메이저리그(MLB) LA 에인절스의 7라운드 지명을 받은 대니엘은 2023년 빅리그에 데뷔했다. 이후 애틀랜타 브레이브스와 신시내티 레즈를 거치며 MLB 통산 12경기에서 2승6패, 평균자책점 5.13을 기록했다.

마이너리그에서는 대부분 선발투수로 뛰었다. 통산 117경기 가운데 106경기에 선발 등판해 31승43패 평균자책점 4.68을 남겼다. 올 시즌엔 신시내티 산하 트리플A 루이빌 배츠에서 19경기 중 18경기를 선발로 소화하며 5승8패 평균자책점 4.71을 기록했다.

KT는 대니얼이 KBO리그 적응을 마치는 대로 선발진에 합류해 마운드에 힘을 보탤 것으로 기대하고 있다. 나도현 KT 단장은 “데이비스 대니엘은 안정된 제구력을 바탕으로 탈삼진과 경기 운영 능력을 갖춘 투수다. KBO리그에 잘 적응해 선발진의 한 축을 담당하기를 기대한다”고 말했다.

그러면서 “올 시즌 팀을 위해 헌신해준 사우어에게도 감사의 인사를 전하고 싶다”고 덧붙였다. 올 시즌 처음 KBO리그 무대를 밟은 사우어는 18경기서 7승5패 평균자책점 4.88을 기록했다. 101⅓이닝을 던지며 9차례 퀄리티스타트(QS·선발투수 6이닝 이상 3자책점 이하 투구)를 작성했지만, 45개의 볼넷을 내주는 동안 삼진은 71개에 그쳤다.

후반기 재개 이후 제구와 구위가 동시에 흔들리자 KT도 교체를 결단했다. 사우어는 올스타 브레이크 직후 첫 2경기에서 9이닝 동안 2피홈런 6볼넷 1사구 5탈삼진 10실점으로 고개를 떨궜다. 특히 지난 26일 롯데전에선 3이닝 10안타와 5볼넷을 내주며 8실점했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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