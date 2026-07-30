‘동궁’ 꺼먹살이, 결국 굿즈 나온다…팬 성원에 공식 출시

사진 = 넷플릭스

‘동궁’ 의 인기 캐릭터 ‘꺼먹살이’ 가 공식 굿즈로 출시된다.

넷플릭스는 30일 “‘동궁’의폭발적인 인기와 팬들의 열화와 같은 성원에 힘입어 오는 8월 중 무신사 드롭(MUSINSA DROP)을 통해 꺼먹살이 공식 굿즈를 전격 선보인다”고 밝혔다.

이번 굿즈는 꺼먹살이 키링 5종과 무신사 스탠다드 협업 티셔츠 2종으로 구성되며, 판매 일정과 구매 방식은 추후 공개될 예정이다.

넷플릭스 시리즈 ‘동궁’은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받아 동궁에 깃든 저주의 비밀을 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 공개 2주 차 글로벌 톱10 비영어권 시리즈 2위에 올랐으며, 대한민국을 포함한 전 세계 69개국 톱10에 이름을 올리는 등 큰 인기를 얻고 있다.

특히 구천의 곁을 지키는 귀매 ‘꺼먹살이’는 작품의 대표 마스코트로 떠오르며 시청자들의 사랑을 받고 있다. 귀여운 외모와 달리 강력한 능력을 지닌 반전 매력으로 ‘포스트 더피’, ‘조선 그루트’ 등의 별명을 얻은 꺼먹살이는 작품 속 신스틸러로 자리매김했다.

배우들 역시 꺼먹살이에 대한 애정을 드러냈다. 남주혁은 “대본을 볼 때부터 꺼먹살이가 어떻게 구현될지 가장 궁금했다”며 “수많은 귀신과 귀매가 등장하지만, 꺼먹살이는 구천의 곁에서 그를 도와주는 아주 특별한 존재여서 대본을 읽을 때부터 유독 정이 많이 갔다”고 언급했다.

노윤서도 “겉보기에는 작고 귀여워 보여도 절대 약하지 않고, 오히려 다른 귀매까지 해치워버릴 정도로 강한 존재”라며 “귀여움과 강함을 동시에 가진, 말 그대로 ‘사기 캐릭터’ 같은 느낌이었다”고 전했다.

팬들의 뜨거운 반응과 굿즈 출시 요청은 결국 넷플릭스의 공식 상품 출시로 이어졌다. 팬덤의 자발적인 열기가 플랫폼의 공식 커머스 사업으로 연결된 대표 사례가 될 것으로 기대를 모은다.

한편 꺼먹살이 공식 굿즈는 오는 8월 무신사 드롭을 통해 출시될 예정이며, 판매 일정과 구매 방식은 추후 공개된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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