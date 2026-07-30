‘얼짱시대’ 유혜주, 둘째 출산 직후 부친상…“장례 잘 치르고 돌아왔다”

사진 = 유혜주 SNS 계정

‘얼짱시대’ 출신 크리에이터 유혜주가 둘째 출산 직후 부친상을 치른 뒤 활동 재개 소식을 전했다.

유혜주는 30일 유튜브 채널 ‘리쥬라이크’ 커뮤니티를 통해 “걱정해 주시고 기다려 주셔서 진심으로 감사하다”며 근황을 밝혔다.

그는 “지난 일주일은 몸도 마음도 많이 힘든 시간이었다”며 “둘째 아들 유건이를 낳고 산후조리 중 갑작스럽게 아버지의 비보를 접해 급히 부산에 다녀왔다”고 전했다.

이어 “많은 분의 위로 속에서 아버지의 장례를 잘 치르고 돌아왔고, 지금은 다시 조리원에서 몸과 마음을 추스르며 회복에 집중하고 있다”고 말했다.

활동 재개를 결정하기까지 고민도 있었다고 털어놨다. 유혜주는 “채널을 조금 더 오래 쉬어야 할까 많이 고민했지만 계속 멈춰 있기보다 천천히 일상으로 돌아가는 것이 저에게도 더 힘이 될 것 같았다”고 설명했다.

그러면서 “무엇보다 다시 씩씩하고 활기차게 살아가는 모습을 아버지도 바라실 것 같아 오늘부터 조심스럽게 영상을 다시 올려보려 한다”고 알렸다.

또 “오늘 오후 8시 공개되는 영상 마지막에는 글로 전하고 싶었던 제 근황도 담았다”며 “당분간은 몸과 마음을 회복하는 데 집중하겠다”고 덧붙였다

마지막으로 “걱정해 주시고 따뜻한 마음을 보내주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 인사를 전했다.

앞서 유혜주는 지난 23일 부친상을 당했다. 당시 가족들과 함께 시간을 보내기 위해 채널 운영을 잠시 중단하고, 공개 예정이었던 둘째 출산 영상도 연기한다고 밝혔다.

한편 유혜주는 2011년 코미디TV ‘얼짱시대5’를 통해 얼굴을 알렸다. 2019년 결혼한 뒤 2023년 첫째 아들을 품에 안았으며, 최근 둘째 아들을 출산했다. 현재 유튜브 채널 ‘리쥬라이크’를 운영하며 112만 명의 구독자를 보유하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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