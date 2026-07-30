가수 진성이 ‘트로트 전설’다운 품격과 무대 장악력을 다시 한번 입증했다.

지난 29일 방송된 MBN ‘전설의 사내’에서 진성은 ‘무명전설’ TOP7과 절친들이 맞붙는 ‘우정 대첩’의 대장으로 출연해 프로그램의 중심축 역할을 했다. 오랜 무명 시절을 이겨내고 정상에 오른 자신의 인생사를 바탕으로 후배들에게 깊은 울림을 전하며 존재감을 빛냈다.

이날 가장 큰 관심을 모은 무대는 진성과 강진의 맞대결이었다. 두 사람은 서로의 대표곡을 바꿔 부르는 이색 무대를 선보이며 색다른 감동을 선사했다. 진성은 강진의 히트곡 ‘삼각관계’를 자신만의 색깔로 재해석해 열창하며 명품 무대를 완성했다.

이를 지켜본 장민호는 “두 분이 서로의 노래를 바꿔 부르는 장면은 매우 희귀하고 가치있는 기록이 될 것”이라고 감탄했다.

진성의 대표곡을 새롭게 해석한 무대도 이어졌다. 강진은 ‘안동역에서’를 특유의 관록과 깊이 있는 감성으로 소화하며 오랜 시간 사랑받아온 트로트 가수다운 면모를 보여줬다. 정연호와 한가락은 ‘보릿고개’를 자신들만의 스타일로 재해석해 원곡과는 또 다른 매력을 선사했다.

방송 말미 ‘진과 함께’ 코너에서는 진성과 성리가 ‘진성리’ 팀을 결성해 듀엣 무대를 꾸몄다. 두 사람은 ‘내가 바보야’를 열창하며 성리의 섬세한 음색과 진성의 폭발적인 가창력을 조화롭게 담아냈고, 완성도 높은 무대로 진성 팀의 최종 승리를 이끌었다.

진성, 강진과 명곡 맞바꿔 열창…'트로트 전설' 품격 빛났다

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