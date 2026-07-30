JTBC “ARS 절차 연장 결정…프로그램 제작·방송 정상화 단계”

JTBC가 서울회생법원의 자율구조조정 지원(ARS) 절차 연장 결정과 관련해 채권자들에게 사과하며 경영 정상화와 채권자 권익 보호에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

JTBC는 30일 입장문을 통해 "회생법원이 ARS 절차를 연장하기로 결정했다"며 "조속한 해결을 원하시는 채권자 여러분께 먼저 사과드린다"고 밝혔다.

JTBC는 현재 법원이 지정한 회계법인의 조사보고서가 아직 제출되지 않아 구체적인 구조조정 논의가 진행되지 못하고 있다고 설명했다. 이어 "8월 제출 예정인 조사보고서가 나오면 이를 토대로 채권자 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

또한 JTBC는 ARS 절차가 시작된 이후 법원의 중재 아래 채권자협의회와 여러 차례 협의를 진행했으며, 개별 채권자들이 다양한 경로를 통해 전달한 의견도 함께 검토하고 있다고 밝혔다.

JTBC는 방송과 제작 시스템도 정상화 단계에 접어들었다고 설명했다. 회사는 "현재 다소 불안정했던 프로그램 제작과 방송은 완전히 정상화하는 단계까지 올라왔다"며 "정상적인 방송과 경영 활동을 이어가기 위해 불필요한 비용은 과감히 줄이고 콘텐츠 제작에 집중하고 있다"고 밝혔다.

이어 "이는 시청자와의 약속을 지키기 위한 동시에 수익 확보를 통해 빠르게 경영을 정상화하고 채권자들에 대한 책임을 다하기 위한 것"이라고 덧붙였다.

JTBC는 향후 회생절차 진행 상황에 대해서도 "법원의 절차와 협의 과정에 지장을 주지 않는 범위에서 가능한 투명하게 안내하겠다"며 "다시 한번 채권자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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