“오늘 만든 테라, 오늘 마신다”…하이트진로, ‘2026 전주가맥축제’ 출격

하이트진로가 오는 6일부터 8일까지 전북대학교 복합경기장 일원에서 열리는 ‘2026 전주가맥축제’에 특별 후원사로 참여한다고 밝혔다.

올해 12주년을 맞은 전주가맥축제는 ‘가게맥주(가맥)’ 문화를 테마로 한 지역 대표 축제다. 하이트진로 전주공장에서 당일 생산한 테라 중병을 바로 맛볼 수 있는 것이 특징이다. 올해는 지역 대표 가맥집 10곳과 일반 주점 10곳도 참여한다.

축제는 올해 처음 전북대학교 일원에서 열린다. 좌석 규모도 기존 5000석에서 7000석으로 확대해 방문객 수용 능력을 높였다.

특히 올해는 당일 생산한 테라 판매는 물론, 신제품 '테라 스파클링' 시음과 무알코올 선호 소비자를 위한 '테라 제로' 판매도 함께 진행해 다양한 취향의 방문객을 아우르는 브랜드 경험을 제공할 계획이다. 아울러 당일 생산된 테라를 축제 밖에서도 즐기려는 소비자들의 니즈를 반영하여 올해 처음으로 행사장 밖에 별도의 부스를 마련해 테이크아웃 판매를 선보인다.

축제의 흥을 돋는 다양한 볼거리와 즐길 거리도 다채롭게 마련된다. ▲쏘맥자격증 부스 ▲타투 이벤트 부스 등 체험형 콘텐츠와 함께 ▲불꽃놀이 ▲가맥 콘서트 ▲가맥지기 플래시몹 등의 이벤트도 진행해 축제 분위기를 한층 더할 예정이다.

지역 상권과의 연계도 강화한다. 하이트진로는 전북대학교 상인회와 협업해 행사장 인근 카페와 음식점 등 약 60곳을 공식 파트너 매장으로 운영한다. 축제 방문객이 해당 매장을 이용하면 할인과 각종 서비스 혜택을 받을 수 있다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 “전북대학교 상권과 함께 만드는 첫 축제인 만큼 지역과의 상생에도 각별히 신경 썼다”며 “테라와 함께 방문객들에게 즐거움을 제공하고 지역 상권에도 활기를 더할 수 있길 기대한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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