박명수X제시카, 17년 만 ‘냉면’ 부른다…‘무도런’서 반가운 재회

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사진 = 쿠팡플레이

2026 무한도전 Run in 경주’의 출연 멤버와 피날레를 장식할 특별 공연 라인업이 공개돼 기대감을 높이고 있다.”

오는 9월 19일 오후 4시 30분 경주시민운동장에서 출발하는 이번 레이스는 보물을 지키는 ‘포졸’팀과 이를 훔치려는 ‘도적’팀 간 박진감 넘치는 기록 경쟁으로 펼쳐진다.

‘경찰과 도둑’ 추격전을 과거 배경으로 재해석한 것은 물론, ‘무한도전’의 레전드 에피소드로 꼽히는 ‘경주 보물찾기’를 연상시키는 구성으로 기대를 모은다.

사진 = 쿠팡플레이

박명수·정준하·하하·광희는 지난 6월 서울 상암에서 열린 ‘무한도전 Run’에 이어 이번 경주 레이스에도 참여한다. 특히 역대 ‘무한도전 Run’ 전 회차 완주를 기록한 정준하는 이번 대회에 최초로 도입된 하프 코스에 도전하며 다시 한 번 불꽃 같은 ‘무도 정신’을 입증할 예정이다.

레이스의 피날레를 장식할 특별공연 라인업도 공개됐다. DJ G.PARK(박명수)의 신나는 EDM 디제잉을 시작으로, 제시카, 스컬 & 하하, 자이언티, 윤미래 & 타이거 JK, 이적 등 ‘무도 가요제’를 빛낸 반가운 아티스트들이 무대에 오른다.

특히 2009년 ‘올림픽대로 듀엣가요제’에서 박명수와 ‘명카드라이브’로 호흡을 맞췄던 제시카가 약 17년 만에 합류해 히트곡 ‘냉면’ 무대를 선보일 예정으로 관심을 모은다.

한편 ‘2026 무한도전 Run in 경주’ 티켓 예매는 7월 30일 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행된다. 오후 7시 스포츠 패스 가입자 대상 선예매를 시작으로, 오후 9시부터 와우회원 및 스포츠 패스 일반 예매가 열린다. 자세한 내용은 쿠팡플레이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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