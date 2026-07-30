‘충주맨’ 김선태, 리센느 원이 논란 재소환 사과…“명백한 제 잘못”

사진 = 유튜브채널 ‘김선태’

‘충주맨’ 출신 유튜버 김선태가 그룹 리센느 멤버 원이의 과거 논란을 경솔하게 언급해 2차 가해 논란이 불거진 것과 관련해 공식 사과했다.

김선태는 30일 자신의 유튜브 채널을 통해 “어제 KBS 유튜브 채널에 올라간 ‘돈선태’ 선공개 영상으로 상처받으신 모든 분들에게 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.

그는 “문제가 발생했다는 사실을 인지하자마자 제작진에게 즉시 영상 삭제를 요청했다”며 “제 이름을 걸고 하는 방송임에도 불구하고 사전에 업로드 영상을 검토하지 못한 점은 정말 무책임했다”고 밝혔다.

이어 “많은 분들이 지적해 주셨듯 게스트에 대해 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 저의 잘못”이라며 “첫 촬영이라 대본 소화에 급급해 현장에서 대본의 문제점을 전혀 인지하지 못했다”고 말했다.

그러면서 “저의 언행을 깊이 돌아보는 시간을 가졌으며, 저의 부족함으로 피해를 입으신 모든 분들, 특히 리센느 멤버들에게 정말 죄송하다”고 거듭 사과했다.

앞서 공개된 ‘돈선태 성공시대’ 선공개 영상에는 리센느 원이와 미나미가 게스트로 출연했다. 해당 영상에서 김선태는 원이가 과거 예능 콘텐츠에서 경상도 방언인 “무섭노”라는 표현을 사용한 뒤 특정 온라인 커뮤니티 용어와 관련한 논란에 휩싸였던 일을 언급했다.

김선태는 당시 상황을 두고 “관점이 다른 것도 인정하지만 거의 ‘억까(억지로 까는 것)’ 수준이었다”며 “바이럴 마케팅 아니냐고 한 사람은 없었느냐”고 질문했다.

이에 원이는 “뉴스에 나온다는 게 우리 그룹에 영향이 갈까 봐 걱정을 많이 했다”며 “유튜브나 음악 방송에 뜨는 것만 상상하다가 하루아침에 사회면 뉴스에 나오니까 너무 무서웠다”고 당시 심경을 털어놨다.

하지만 영상 공개 이후 과거 논란을 다시 꺼내 소비하는 방식과 자극적인 썸네일·제목 구성에 대한 비판이 이어졌다. 제작진은 당초 썸네일에 “뭐가 무섭노?”라는 문구를 사용하고, 제목 역시 “정치권에 내 얘기가 왜 나오노?!”로 설정했으나 논란 이후 이를 수정했다.

이후에도 비판이 계속되자 제작진은 관련 영상을 비공개 처리했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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