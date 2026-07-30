‘용감한 형사들’ 흥행 저력 입증…유튜브 누적 6억 뷰 돌파

사진 = E채널

‘용감한 형사들’이 유튜브 누적 조회수 6억 뷰를 돌파하며 새로운 기록을 세웠다.

지난 7월 21일 기준 티캐스트 E채널 범죄 예능 프로그램 ‘용감한 형사들’ 관련 유튜브 영상 누적 조회수는 총 6억 184만 8,875회를 기록했다. 국내 범죄 예능 콘텐츠로는 이례적인 성과다.

이는 지난 3월 시즌5 첫 방송 당시 기록한 5억 3,183만 회보다 약 4개월 만에 7,000만 뷰 이상 증가한 수치다. 시즌5 방송과 함께 관련 콘텐츠에 대한 관심과 소비가 더욱 확대된 것으로 풀이된다.

‘용감한 형사들’ 세계관을 확장한 E채널 오리지널 웹예능 ‘형수다’ 시리즈 역시 같은 날 기준 누적 조회수 4,844만 6,235회를 기록하며 5,000만 뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다. 본편과 ‘형수다’ 시리즈를 합산하면 전체 누적 조회수는 6억 5,000만 뷰를 넘어선다.

‘용감한 형사들’은 2022년 첫 방송 이후 실제 현직·전직 형사들이 출연해 사건 수사 과정과 현장의 이야기를 생생하게 전해왔다. 자극적인 연출보다 수사의 과정과 형사들의 진정성에 집중하며 시청자들의 호응을 얻었다.

한편 ‘용감한 형사들5’는 재정비를 마치고 오는 8월 21일 오후 9시 50분 방송을 재개한다. 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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