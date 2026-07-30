김지민♥김준호, 결혼 1년 만 임신…“꿈꾸던 셋이 됐다”

사진 = 김지민 SNS 계정

개그우먼 김지민이 결혼 1년 만에 임신 소식을 전하며 기쁨을 전했다.

김지민은30일 자신의 SNS에 “25년 작년, 우린 영원한 둘이 되었고 26년 올해, 우린 꿈꾸던 셋이 되었다”라는 글과 함께 임신 소식을 알렸다.

함께 공개한 사진에는 김준호·김지민 부부의 웨딩사진을 비롯해 초음파 사진, 임신 테스트기, 아기 손싸개 등이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

김지민은 “자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었다”며 “무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관. 정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한 번 만에 찾아온 두룹이(태명)”라고 전했다.

이어 “두 달 정도 제 몸부터 건강히 만드는 데 먼저 집중해 주신 우리 선생님들 덕분에 처음으로 몸을 돌보는 시간을 가져보았다”며 “어찌 본인 몸에 그리도 소홀했냐며 많이 혼도 났다”고 밝혔다.

또 “그런 동안 ‘아… 맞네! 나도 우리 엄마가 정말 간절히 바라고 원했던 소중한 아이였을 텐데’ 갑자기 감사하기도 하고 반성하는 마음으로 더 잘 노력한 것 같다”고 덧붙였다.

김지민은 “그동안 물어봐주시는 분들이 정말 많았는데, 평소 입이 그리 무겁지 않은 제가 여태껏 비밀을 지켜왔던 건 다 두룹이 힘”이라며 “안정기 지나고 드디어 말하게 돼서 오늘은 발 뻗고 잘 수 있겠다”고 기쁜 마음을 전했다.

끝으로 “이젠 저희 둘과 느낌&나리, 그리고 두룹이까지 세상 다 가졌다”며 가족이 늘어난 행복을 드러냈다.

한편 김지민과 김준호는 지난해 7월 결혼에 골인했고, 시험관 시술을 통해 2세를 준비 중인 근황을 공개해 많은 응원을 받은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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