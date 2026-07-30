V리그 신생팀 SOOP, 연고지는 전남광주통합특별시…엠블럼 첫 공개

사진=SOOP 수퍼스 제공

V리그 신생팀 SOOP이 전남광주통합특별시를 연고지로 확정했다.

SOOP은 30일 “전남광주통합특별시를 기반으로 지역 팬들과 소통을 확대하고, 지역 사회와 함께 성장하는 구단으로 자리매김해 나갈 예정”이라며 “연고지를 중심으로 팬들과의 접점을 넓히고 다양한 활동을 이어가며 지역 스포츠 문화 활성화에도 힘을 보탤 계획”이라고 밝혔다.

이와 함께 공개한 공식 엠블럼은 SOOP의 브랜드 철학과 구단의 정체성을 하나의 상징으로 담아냈다. 상단의 SOOP 무한대(Infinity) 심볼은 기업이 추구하는 연결과 확장의 브랜드 철학을, 하단의 배구공은 배구단 운영에 대한 의지와 스포츠를 통한 새로운 도전을 의미한다.

중앙의 SOOPers 워드마크는 배구 코트와 네트를 형성화했다. 배구를 통해 기업과 구단, 팬을 하나로 연결하는 핵심 가치를 담았다. 세 요소를 수직으로 배치해 SOOP의 브랜드 철학이 배구를 통해 지속적으로 확장되는 미래 비전을 표현했다.

사진=SOOP 수퍼스 제공

민형배 전남광주통합특별시장은 “SOOP의 전남광주통합특별시 연고 확정은 통합특별시 출범과 함께 지역 스포츠의 새로운 역사를 여는 의미 있는 일”이라며 “SOOP이 시민들이 함께 응원하고 즐기는 구단, 지역과 함께 성장하는 구단으로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.

이어 “전남과 광주의 문화와 체육, 콘텐츠 역량을 하나로 연결하면 새로운 성장의 힘을 만들 수 있다”며 “SOOP 배구단이 시민의 삶에 활력을 더하고 지역의 내일을 함께 만들어가는 대표적인 프로스포츠 구단으로 성장할 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 덧붙였다.

이병호 SOOP 단장은 “전남광주통합특별시는 SOOP이 팬들과 함께 성장해 나갈 가장 중요한 기반”이라며 “지역과 긴밀히 소통하며 사랑받는 구단으로 자리 잡을 수 있도록 다양한 활동을 이어가고, 배구를 통해 지역에 새로운 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한편, SOOP은 지난달 한국배구연맹(KOVO) 가입을 승인받고 김세진 감독 선임과 선수단 구성을 마무리했다. 이후 외국인 선수 오드리아나 피츠모리스와 아시아쿼터 선수 이즈 쉬에를 비롯해, 최근에는 자유신분선수 전새얀과 송은채를 영입하는 등 전력 보강을 이어가며 창단 첫 시즌을 준비하고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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