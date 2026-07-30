“내년 8월쯤은 어때?”…MJ, 솔로 싱글 ‘Right..?’ 타이포 포스터로 설렘 유발

아스트로 MJ(엠제이)가 첫 번째 솔로 싱글 앨범 ‘Right..?’로 예측 불가한 매력을 선보인다.

MJ는 지난 29일 공식 SNS를 통해 첫 솔로 싱글 앨범 ‘Right..?’(라이트..?)의 타이포 포스터 이미지를 전격 공개했다.

공개된 이미지 속 휴대전화 알림창에는 ‘내일은 뭐해?’, ‘영화 보러 갈래?’, ‘카페 갈래?’, ‘내년 8월쯤은 어때?’ 등 MJ가 보낸 위트 있는 메시지들이 담겨 시선을 모았다. 답장을 기다리며 꼬리를 무는 질문들이 특유의 설레는 분위기를 자아내며 신곡에 담긴 이야기에 대한 궁금증을 높였다.

앞서 MJ는 사전 인터뷰 형태의 트레일러 프리뷰 영상을 통해 주황색 헤어와 뿔테 안경을 매치한 '너드미' 스타일링을 선보였다. 그는 인터뷰에서 가수를 “개성을 뽐내며 대중의 심장을 저격하는 직업”이라 소개하는 한편, 이상형과 연애관 등에 대해 솔직하고 유쾌하게 답하며 통통 튀는 매력을 발산했다.

특히 오는 8월 1일 첫 단독 팬미팅 ‘The Hangout’(더 행아웃)을 앞둔 MJ는 “새로운 노래도 부를 예정”이라며 신곡 무대를 선공개할 것을 깜짝 스포일러해 팬들의 기대를 모았다.

‘Right..?’는 MJ가 싱글이 아닌 앨범 단위로 처음 선보이는 솔로작이다. MJ는 탄탄한 가창력과 퍼포먼스를 기반으로 전작과는 차별화된 음악적 변신을 시도, 솔로 아티스트로서의 정체성을 더욱 확고히 할 예정이다.

한편, MJ의 첫 솔로 싱글 앨범 ‘Right..?’는 오는 8월 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 8월 1일 서울 성동구 성수아트홀에서 오후 2시와 6시 총 2회에 걸쳐 2026 팬미팅 ‘The Hangout’을 열고 팬들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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