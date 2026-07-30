日 컴백 선공개 흥행→데뷔 3주년 팬미팅 매진…라이즈, 대세 행보 가속화

그룹 라이즈(RIIZE)가 데뷔 3주년 기념 팬미팅 티켓을 전석 매진시키며 독보적인 티켓 파워를 입증했다.

라이즈의 데뷔 3주년 기념 팬미팅 ‘Ch. RIIZE : ON AIR’(채널 라이즈 : 온 에어)는 오는 9월 12일과 13일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 개최된다. 이번 팬미팅은 라이즈와 팬들을 연결하는 특별 방송 채널을 콘셉트로 기획되어, 시시각각 새로운 프로그램이 송출되듯 다채로운 코너로 채워질 예정이다.

특히 이번 공연은 인천 인스파이어 아레나의 360도 전 좌석을 오픈하는 대규모로 진행됨에도 불구하고, 예매 오픈과 동시에 양일 티켓이 순식간에 전석 매진되어 라이즈의 폭발적인 인기를 실감케 했다.

현장을 찾지 못하는 글로벌 팬들을 위한 온라인 생중계도 마련된다. 양일 공연 모두 비욘드 라이브(Beyond LIVE)와 위버스(Weverse)를 통해 온라인으로 관람할 수 있으며, 관련 티켓 구매 일정은 추후 각 플랫폼을 통해 공지될 예정이다.

한편, 라이즈는 오는 8월 26일 일본 세 번째 싱글 ‘Sunburst’(선버스트) 발매를 앞두고 있다. 발매에 앞서 선공개된 동명의 타이틀곡 ‘Sunburst’는 청량하고 에너제틱한 하우스 사운드로 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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