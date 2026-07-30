멜로망스 김민석, 소극장 콘서트 ‘성하록’ 선예매만으로 초속 전석 매진

멜로망스 김민석이 소극장 콘서트 선예매부터 전석 매진을 기록하며 막강한 티켓 파워를 입증했다.

김민석은 오는 8월 29일과 30일 양일간 서울 XSCALA(엑스칼라)에서 '2026 김민석 소극장 콘서트 '성하록 : 여름사이''를 개최한다. 지난 29일 진행된 팬클럽 선예매에서 오픈 직후 양일 회차 티켓이 모두 매진되며 뜨거운 인기를 과시했다.

이번 공연 '성하록 : 여름사이'는 뜨거웠던 여름과 다가올 계절 사이에 머물며 잠시 숨을 고르는 쉼표 같은 음악회다. 김민석이 애정하는 여름 이야기와 감성적인 음악들을 관객들과 가장 가까운 거리에서 교감하고자 기획됐다.

소극장이라는 공간적 특성 덕분에 김민석 특유의 섬세한 보컬과 깊은 감성을 생생하게 느낄 수 있다는 점에서 팬들의 폭발적인 반응이 이어졌다.

앞서 김민석은 지난 6월 5일 디지털 싱글 '여름집 상(上)'을 발매한 뒤 서울과 부산에서 열린 깜짝 버스킹 공연을 성황리에 마치며 관객들과 호흡했다. 버스킹의 열기가 이번 소극장 콘서트 매진으로 이어지며 대세 아티스트로서의 입지를 확고히 하고 있다.

그간 김민석은 솔로 앨범 ‘시네마(Cinema)’, ‘회상’을 비롯해 드라마 ‘이 사랑 통역 되나요?’, ‘키스는 괜히 해서’ 등 완성도 높은 OST 참여로 영역을 넓혀왔다. 또한 뮤지컬 ‘데스노트’, ‘베르테르’, ‘하데스타운’ 무대에서도 맹활약하며 멀티 아티스트로서 우뚝 섰다.

한편, 선예매 신화로 기대감을 더한 '2026 김민석 소극장 콘서트 '성하록 : 여름사이''의 일반 티켓 예매는 30일(오늘) 오후 7시 NOL 티켓을 통해 오픈된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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