WayV(웨이션브이), 'Vision Wings' 티저 속 독보적 아우라

그룹 WayV(웨이션브이)가 여덟 번째 미니앨범 ‘Vision Wings’(비전 윙스)로 한층 새로워진 열정과 강렬한 자신감을 선사한다.

WayV의 미니 8집 ‘Vision Wings’는 동명의 타이틀곡 ‘鸢 (Vision Wings)’의 중국어 및 영어 버전을 포함해 총 7곡이 수록됐다. 오는 8월 10일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원이 전격 공개된다. 이번 앨범은 발음은 같으나 뜻이 다른 중국어 단어를 각 수록곡의 핵심 키워드로 활용해, WayV를 움직이는 본질적인 힘에 대한 메시지를 입체적으로 담아냈다.

수록곡 ‘焰光蓝 (Blue Fever)’는 90년대 웨스트 코스트 사운드를 현대적으로 재해석한 레트로 힙합 R&B 장르다. ‘源(근원)’을 키워드로 삼아 가장 높은 온도에서 푸른 빛으로 타오르는 불꽃처럼 서로가 서로에게 뜨거운 힘의 원천이 되는 순간을 표현했다.

이어 ‘圆(완전함)’을 키워드로 한 ‘满贯 (Count It)’은 빈티지한 피아노 코드와 리샘플링된 드럼의 조화가 돋보이는 R&B 힙합 곡으로, 더 큰 미래를 향한 포부를 유쾌하게 풀어냈다. 또한 ‘元(시작)’이 키워드인 ’主场 (Icon)’은 traditional 힙합과 글리치 신스가 어우러진 댄스 곡으로, 내가 서 있는 곳이 곧 새로운 무대가 된다는 당찬 메시지를 전한다.

WayV는 지난 29일과 30일 공식 SNS를 통해 수련을 거쳐 오신수(五神獸)로 변모하는 멤버들의 모습을 담은 무드 샘플러와 티저 이미지를 연속 공개하며 신보에 대한 궁금증을 자극했다.

한편, WayV는 오는 9월 12일과 13일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 ‘2026 WayV CONCERT TOUR [BORN THIS Way] IN SEOUL’을 개최한다. 해당 공연의 티켓 예매는 티켓링크를 통해 30일(오늘) 오후 8시 팬클럽 선예매, 31일 오후 7시 일반 예매로 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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