“내 돈 다 갚아”…이동건 ‘이숙캠’ 첫 출근부터 멘붕, 23기 폭언 부부에 서장훈도 “이혼해”

배우 이동건이 JTBC ‘이혼숙려캠프’의 새로운 가사조사관으로 전격 합류하며 매운맛 신고식을 치른다.

30일 밤 10시 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에는 연예계 대표 ‘딸 바보’이자 29년 차 베테랑 배우 이동건이 가사조사관으로 첫 모습을 드러낸다. 기대감 속에 첫 출근을 마친 이동건은 상상을 초월하는 부부의 갈등을 목격하고 시작부터 진땀을 흘리며 경악을 금치 못한다.

이날 방송에서는 12년 인연의 끝자락에 선 23기 첫 번째 부부의 가사조사가 펼쳐진다. 선공개된 아내 측 영상에서는 도를 넘어선 남편의 심각한 중독 성향이 노출된다. 남편은 특정 중독에 빠져 장모 명의로 대출까지 받아 돈을 탕진한 것도 모자라 아이의 돌반지까지 손을 댄 것으로 밝혀져 충격을 안긴다. 속속 드러나는 남편의 역대급 유책 행위에 이동건 역시 당황함을 감추지 못한다.

이어 공개된 남편 측 영상에서는 아내의 심각한 폭언과 폭행이 포착돼 현장을 냉각시킨다. 아내는 “장기라도 팔아라”, “보험이나 들어놔라” 등 섬뜩한 막말과 함께 물리적 폭력을 행사하고, 남편 역시 극단적인 언사로 대응하며 갈등의 골을 깊게 만든다.

하지만 진짜 충격은 아내 측에 숨겨진 또 다른 반전이었다. 가사조사가 진행될수록 이어지는 밑바닥 폭로전에 상황을 지켜보던 서장훈 소장은 결국 인내심의 한계를 느끼고 “그냥 이혼하세요”라며 분통을 터뜨린다.

신임 가사조사관 이동건을 충격에 빠뜨린 23기 첫 번째 부부의 아슬아슬한 현장은 30일 밤 10시 JTBC '이혼숙려캠프'에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]