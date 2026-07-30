‘선업튀’ 윤종호 감독 신작…1.9억뷰 레전드 웹툰 ‘유부녀 킬러’ MBC 드라마 포문

카카오엔터테인먼트가 누적 조회수 1.9억 뷰를 자랑하는 인기 웹툰 ‘유부녀 킬러’의 MBC 새 금토드라마 방영을 기념해 역대급 프로모션을 전개한다.

오는 31일 밤 9시 50분 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’는 YOON 작가가 글을, 검둥 작가가 그림을 맡은 동명의 카카오웹툰을 원작으로 한다. 지난 2020년 연재를 시작해 평점 9.9라는 압도적인 호평 속에 누적 조회수 1.9억 회를 돌파한 대표 웰메이드 작품이다.

원작 웹툰은 낮에는 범죄자를 처단하는 냉철한 스나이퍼 킬러로, 밤에는 아이를 키우는 육아맘으로 살아가는 주인공의 일상을 그려내며 기혼 여성과 워킹맘 독자들에게 강력한 공감과 카타르시스를 안겼다.

드라마 방영에 맞춰 카카오페이지와 카카오웹툰에서는 대규모 이벤트가 진행된다. 카카오페이지는 오는 31일부터 8월 17일까지 웹툰 감상 편수에 따라 탄창을 획득하고 경품에 도전하는 ‘스나이핑 게임 이벤트’를 연다. 점수 구간별로 미러리스 카메라, 치킨 세트, 멀티비타민, 종아리 마사지기, 1만 캐시 등 풍성한 경품을 증정한다.

같은 기간 카카오웹툰 역시 퀴즈와 열람 미션을 연계한 ‘정조준 이벤트’를 개최해 미러리스 카메라와 캐시 뽑기권 등 다채로운 혜택을 선사할 예정이다.

한편, 31일 베일을 벗는 MBC 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’는 드라마 ‘선재 업고 튀어’로 신드롬을 일으킨 윤종호 감독이 연출을 맡아 기대를 더한다. 완벽한 킬러이자 워킹맘 유보나 역에는 배우 공효진이, 그의 남편이자 열혈 사회부 기자 권태성 역에는 배우 정준원이 출연해 남다른 부부 케미로 시청자들을 사로잡을 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]