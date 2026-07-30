“다시 꿈을 향해” 버추얼돌 미라클, ‘꿈의 선장’ 쓴다

버추얼 아이돌 미라클(MY:RAKL)이 ‘꿈의 선장’으로 희망을 전한다.

'꿈의 선장'은 미라클이 매달 새로운 음원과 메시지를 선보이는 프로젝트 '미라클 더 시리즈(MY:RAKL The Series)'의 일곱 번째 이야기다. 거친 파도와 어두운 밤 같은 시련 속에서도, 함께 나눈 용기와 믿음이 다시 나아갈 방향을 비춰주는 나침반이 되어 더욱 단단해진다는 따뜻한 위로를 노래한다.

신곡은 멤버들이 직접 작사에 참여해 진정성을 더했다. "비바람에 손을 놓을 뻔한 순간에도 서로가 있었기에 버틸 수 있었다"는 메시지를 중심으로, 막막했던 시간을 지나 다시 희망을 마주하는 과정을 가사에 진솔하게 담아냈다.

앞서 29일 밤 공개된 15초 분량의 발매 티저 영상은 곡의 분위기를 고스란히 담아냈다. 여름의 초록빛이 짙게 물든 들판과 맑게 펼쳐진 하늘을 배경으로 ‘꿈의 선장’의 잔잔한 멜로디가 어우러지며 새로운 계절을 맞이하는 듯한 청량한 감성을 전한다. 영상에는 음원 일부와 디지털 싱글 발매일, 발매 기념 라이브 일정이 함께 공개돼 팬들의 기대감을 한층 높였다.

한편 미라클은 월간 음악 발매 프로젝트 '미라클 더 시리즈'를 통해 매달 색다른 콘셉트와 이야기를 선보인다. 단순한 버추얼 아이돌을 넘어 하나의 콘텐츠 브랜드로서 입지를 다져가고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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