‘비운의 유망주’ 마이너리거 심준석, 흔들리는 제구력 극복 실패…메츠서 방출 통보

2023년 피츠버그 입단 당시 심준석. 사진=피츠버그 파이리츠 SNS 캡처

역대 최고의 유망주라는 평가 속에 미국 무대로 떠난 심준석이 또 팀과 이별했다. 제구 문제를 극복하지 못해 뉴욕 메츠에서 방출됐다.

구단은 지난 29일 산하 루키리그 구단인 플로리다 콤플렉스 리그(FCL) 메츠 소속이던 심준석을 방출했다고 밝혔다. 아쉬움이 남는다. 심준석은 올 시즌 16경기 출전 20이닝 1승 평균자책점 8.55를 기록했다. 20이닝 동안 볼넷 30개, 몸에 맞는 공 5개를 내줄 정도로 제구력이 좋지 않았다. 결국 방출 엔딩을 맞았다.

초특급 유망주였다. 심준석은 덕수고 3학년이었던 2022년 최고 시속 160㎞를 던져 주목을 받았다. 2023 KBO 신인드래프트 당시 ‘심준석 드래프트’라는 표현이 나올 정도였다. 하지만 고민 끝에 미국프로야구 메이저리그(MLB) 도전을 택했다.

고난과 역경이 이어졌다. 심준석은 피츠버그 파이리츠와 계약금 75만 달러에 합의했다. 당시 구단이 성대한 입단식을 열 정도로 큰 기대감을 드러냈다. 하지만 부상이 발목을 잡았다. 팔꿈치, 발가락, 허리 어깨 등 다양한 부위에 부상을 입으며 어려움을 겪었다.

제구력이 문제였다. 첫해는 가능성이 보이는 듯했다. 2023년 루키리그 4경기 8이닝 13탈삼진 3볼넷 평균자책점 3.38을 기록했다. 하지만 이듬해 애리조나 가을리그 6경기 5이닝 12볼넷 평균자책점 19.80으로 흔들렸다. 결국 피츠버그서 방출됐다. 포기하지 않았다. 지난해 마이애미 말린스와 계약했으나, 루키리그에서 13경기 13⅓이닝 23볼넷 평균자책점 10.80을 기록하며 아쉬움을 남겼다. 결국 이번에도 같은 문제를 노출한 끝에 또 팀과 이별했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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