‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’, 시리즈 최고 오프닝…첫날 68만 관객

영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’가 개봉 첫날부터 압도적인 흥행 성적을 거두며 올여름 극장가 흥행 돌풍을 예고했다. 역대 스파이더맨 시리즈는 물론 최근 개봉작들의 오프닝 기록까지 뛰어넘으며 박스오피스 정상에 올랐다.
30일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이는 개봉 첫날인 29일 하루 동안 68만9076명의 관객을 동원해 박스오피스 1위를 차지했다.
이 같은 성적은 ‘아바타: 물의 길’의 개봉 첫날 관객 수(35만9031명)는 물론 ‘겨울왕국 2’의 오프닝(60만6618명)도 뛰어넘는 기록이다.
최근 개봉한 흥행작들과 비교해도 압도적이다. 지난해 최고 흥행작 ‘주토피아 2’의 오프닝(30만9168명)과 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’의 개봉 첫날 성적(51만7922명)을 모두 넘어섰다.
역대 스파이더맨 시리즈와 비교해도 가장 강력한 출발을 알렸다. ‘스파이더맨: 홈커밍’(54만 명), ‘스파이더맨: 파 프롬 홈’(67만 명), ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’(63만 명)의 개봉 첫날 관객 수를 모두 웃돌며 시리즈 최고 오프닝을 새로 썼다.
관객 반응도 긍정적이다. 개봉 첫날 오후 기준 CGV 골든에그지수는 97%를 기록했으며, 롯데시네마 평점은 9.8점, 메가박스 평점은 9.1점을 유지하며 높은 만족도를 보였다.
흥행 열기는 예매로도 이어지고 있다. 개봉 2일 차 자정 기준 예매량은 74만 장을 돌파해 이번 주말 극장가 흥행을 이어갈 것으로 전망된다.
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이는 스파이더맨: 노 웨이 홈 이후 모두에게 잊힌 피터 파커가 자신의 정체를 알고 있는 의문의 적과 DNA 변이로 인한 새로운 위협에 맞서 소중한 사람들을 지키기 위해 싸우는 이야기를 그린 액션 블록버스터다. 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]