'나솔' 32기, 최종 커플만 4쌍…'역대급' 돌싱 특집

'나는 솔로' 32기 돌싱 특집이 총 4쌍의 최종 커플을 탄생시켰다. 광수-옥순, 경수-현숙, 영호-정희, 영식-영숙이 서로를 선택하며 현실 커플 가능성을 이어가게 됐다.

29일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '슈퍼 데이트권'을 건 팀 대항전과 마지막 데이트, 최종 선택이 공개됐다.

팀 대항전에서는 '솔로팀'이 최종 승리해 슈퍼 데이트권을 획득했다. 영철은 영자를, 정희는 영호를 선택했고, 순자는 영수에게 자신의 데이트권을 사용한 뒤 영수의 데이트권은 정숙에게 써달라고 제안했다.

마지막 데이트에서는 각자의 감정이 더욱 선명해졌다. 영호와 정희는 결혼관과 가족에 대한 이야기를 나누며 서로에게 호감을 확인했다. 반면 영수는 순자에게 마음을 접었고, 정숙과의 데이트에서도 현실적인 문제를 언급하며 두 사람 모두 인연으로 이어지기 어렵다는 결론을 내렸다.

영철과 영자는 그동안 쌓였던 오해를 풀었지만 결국 관계를 정리했다. 영자는 "정말 좋아했지만 반복된 갈등으로 마음이 식었다"고 털어놨고, 영철 역시 성격 차이를 인정하며 아쉬움을 드러냈다.

최종 선택을 앞두고는 각자의 진심을 전하는 시간이 이어졌다. 옥순은 광수를 위해 아침 식사를 준비하며 처음으로 "1순위는 광수"라고 고백했고, 광수는 꽃과 손편지로 화답했다.

현숙은 먼저 경수에게 마음을 표현했고, 경수도 변함없는 마음을 전했다. 영호는 아이를 둔 현실적인 고민으로 눈물을 보인 정희를 따뜻하게 위로했고, 전날 말실수를 했던 영식은 영숙에게 꽃다발과 케이크를 준비하며 진심을 전했다.

최종 선택 결과 광수와 옥순이 첫 번째 커플이 됐고, 이어 경수-현숙, 영호-정희, 영식-영숙이 서로를 선택했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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