가수 김종국이 최근 비공개로 진행한 결혼식과 관련한 뒷이야기를 처음으로 공개했다. 결혼식을 둘러싼 '극비' 논란에 대해서는 사실과 다르다며, 아내를 배려하기 위한 선택이었다고 설명했다.

29일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 김종국이 게스트로 출연했다.

이날 유재석은 "나도 결혼식장에 가서 축하했는데 비밀리에 치렀다"고 결혼식을 언급했다.

이에 김종국은 "결혼식 장소와 날짜를 다 알려드렸는데 마치 아무에게도 알리지 않은 것처럼 얘기가 됐다"고 해명했다.

이어 "무엇보다 한 사람이 평생 본인으로 살다가 갑자기 누구의 아내라는 이름으로 살아가는 게 부담스러울 수도 있겠다고 생각했다"며 "그런 부분을 배려해 조용히 치르려고 했던 것이다. 모든 걸 숨긴 건 아니었다"고 말했다.

유재석은 "우리는 이해하지만 보는 사람들 입장에서는 '너무 유난스러운 것 아니냐'고 생각할 수도 있다"고 말했고, 김종국도 공감하는 모습을 보였다.

김종국은 "결혼식 규모를 최대한 줄였다. 신랑 측 50명, 신부 측 50명만 초대했고, 제 지인은 20명 정도밖에 부르지 못했다"며 "제가 1995년부터 결혼식 많이 다녔다. 축의금 낸 것만 말도 못한다. 회수를 전혀 못했다. 그 모든 걸 감수했다"고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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