그룹 리센느 멤버 원이가 이른바 '무섭노' 발언 논란 당시 심경을 털어놨다.

29일 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에는 웹예능 '돈선태' 선공개 영상이 공개됐다. 영상에는 리센느 원이와 미나미가 출연해 전 '충주맨' 김선태와 이야기를 나눴다.

김선태는 최근 논란이 된 '무섭노' 발언을 언급하며 당시 심경을 물었다.

이에 원이는 "저도 너무 놀랐다. 유튜브 음악 방송에 나오는 것만 상상했는데 하루아침에 뉴스에 나오게 돼 무서웠다"며 "그 일을 겪고 나서는 한마디 한마디 더 조심해야겠다고 느꼈다"고 말했다.

이어 "저는 그런 의미로 말한 게 아니었지만, 다른 사람은 다르게 받아들일 수도 있다는 걸 알게 됐다"며 "평소에 쓰던 표현이었는데 논란이 돼 많이 당황했다. '노'는 감탄사처럼 자주 쓰던 말이었다"고 설명했다.

이를 들은 김선태는 "관점이 다른 건 인정하지만 이번 일은 너무 억지로 몰아간 측면도 있는 것 같다"며 "혹시 '바이럴 아니냐'는 반응도 있었느냐"고 물었다.

원이는 "그렇게 생각할 수도 있겠지만, 저는 뉴스에 나온다는 사실 자체보다 그 일로 우리 그룹에 영향이 갈까 봐 가장 걱정됐다"고 답했다.

앞서 원이는 자신의 유튜브 콘텐츠에서 "여기 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노"라는 PD의 말에 "무섭노. 조명부터 무서운데"라고 응답했다.

이후 '노'라는 표현이 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트 저장소(일베)'에서 고(故) 노무현 전 대통령을 비하할 때 사용되는 표현이라는 지적이 나오며 논란이 불거졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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