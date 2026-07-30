설영우, 시즌 1호 어시스트…즈베즈다, UCL 3차 예선 진출

사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡처

설영우(츠르베나 즈베즈다)가 정확한 패스로 승리에 이바지했다.

완승이다. 즈베즈다는 30일 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2차 예선 2차전에서 란FC(북아일랜드)에 5-0으로 승리했다. 앞서 1차전 원정에서도 4-0 대승을 거뒀다. 1, 2차전 합계 9-0으로 3차 예선 진출권을 손에 넣었다.

설영우의 발끝도 빛났다. 그는 4-3-2-1 포메이션으로 나선 즈베즈다의 오른쪽 풀백으로 선발 출전했다. 후반 25분 니콜라 스탄코비치와 교체될 때까지 70분을 뛰며 어시스트 1개를 기록했다. 올 시즌 공식전 4경기 만에 올린 첫 공격포인트다.

즈베즈다의 일방적인 흐름이었다. 전반 3분 알렉산다르 카타이의 선제 결승골, 전반 추가시간 마르코 아르나우토비치의 추가골, 후반 4분 로이조스 로이주의 쐐기골을 터트렸다.

설영우의 어시스트는 3-0으로 앞선 후반 15분에 나왔다. 설영우는 페널티지역 오른쪽으로 침투하면서 문전으로 쇄도하는 아루나우토비치를 향해 정확한 패스를 전달했다. 아르나토우비치는 왼발로 밀어 넣어 자신의 멀티 골을 완성했다. 설영우는 시즌 1호 도움을 완성했다. 이후 후반 34분 오스만 부카리의 추가골이 터지며 대승에 다가갔다.

즈베즈다의 여정은 계속된다. 대회 3차 예선에서 하포엘 베르셰바 FC(이스라엘)와 UCL 플레이오프행 티켓을 놓고 다툰다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]