K리그1·2 선두 맞대결 빅매치… 프로토 승부식 89회차, 코리아컵 8경기 대상 발매

사진=한국스포츠레저 제공

코리아컵에 관심이 쏠린다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 29일 열리는 2026∼2027시즌 코리아컵 3라운드 경기 중 8경기를 대상으로 프로토 승부식 89회차를 발매한다. 29일 오전 8시부터 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 구매 가능하다. 승무패를 비롯해 핸디캡, 언더오버, SUM 등 다양한 게임 유형으로 참여할 수 있다. 각 게임의 발매는 해당 대상경기의 개최 시각에 마감된다.

이번 회차에는 ▲광주FC-천안시티FC ▲인천 유나이티드-김포FC ▲김천상무-수원FC ▲부산 아이파크-FC서울 ▲부천FC1995-파주 프런티어 ▲충북청주FC-FC안양 ▲제주SKFC-화성FC ▲김해FC-성남FC 등 코리아컵 3라운드 8경기가 대상경기다. 이중 7경기는 K리그1과 K리그2 팀 간의 맞대결로 펼쳐진다. 김해FC-성남FC전은 K리그2 팀 간의 대결로 진행된다.

특히 부산-서울전은 각 리그 선두의 맞대결로 관심을 모은다. 29일 현재 서울은 K리그1 1위(승점 42·13승3무4패), 부산은 K리그2 선두(승점 36·11승3무4패)에 올라 있어 양 팀이 코리아컵 무대에서 어떤 경기력을 보여줄지에 대해 축구팬들의 시선이 집중되고 있다.

인천과 김포의 경기도 관심을 모은다. 수도권을 연고로 둔 두 팀이 코리아컵 무대에서 맞붙는 가운데, 단판 승부에서 나타날 수 있는 경기 운영과 전력 변화가 승패를 가를 주요 관전 요소다.

한국스포츠레저 관계자는 “프로토 승부식 89회차에는 코리아컵 3라운드 경기 가운데 K리그1과 K리그2 팀들이 맞붙는 다양한 대진이 편성됐다”며 “각 팀의 최근 경기력과 핵심선수, 전력 등을 바탕으로 승부 예측을 하기를 바란다”고 말했다.

한편 프로토 승부식 89회차의 대상경기와 게임 유형, 배당률 등 자세한 사항은 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 확인할 수 있으며, 경기별 분석 정보는 토토가이드 페이지를 통해 살펴볼 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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