제이제이, ♥줄리엔 강과 장난기 가득 투샷…“누가 이 사람 옷 좀” [스타★샷]

사진 = 제이제이 SNS 계정

유튜버 제이제이가 남편 줄리엔 강과 함께한 유쾌한 부부 근황을 전했다.

제이제이는 28일 자신의 SNS에 “뭘 좀 제대로 된 걸 걸치고 있어야...영상 촬영할 때 뒤에 걸치면 삭제하느라 손이 진짜 많이 가요. 여튼 궁금해하셔서 오늘자 따끈한 투샷을 (살색 향연)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 제이제이 SNS 계정

사진 = 제이제이 SNS 계정

공개된 사진에는 검은색 민소매 운동복을 입은 제이제이가 거울 셀카를 찍고 있는 모습이 담겼다. 함께 공개된 댓글에는 “요즘은 줄리엔 강이랑 투샷 보기 힘드네요”라는 한 누리꾼의 반응도 담겨 눈길을 끌었다.

사진 = 제이제이 SNS 계정

이어 제이제이는 상의를 입지 않은 줄리엔 강이 뒤에서 자신을 끌어안고 있는 다정한 투샷을 공개했다. 줄리엔 강은 큰 키와 탄탄한 피지컬을 자랑하며 장난기 가득한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

이에 제이제이는 “원인. 여름이라 이 남자가 옷을 안 입고 있음. 옷 입히기 힘들어요”라고 덧붙이며 남편의 여름철 모습을 유쾌하게 표현했다.

또 다른 사진에는 외출에 나선 두 사람의 모습도 담겼다. 제이제이는 흰색 민소매와 캡모자를, 줄리엔 강은 회색 티셔츠와 반바지, 캡모자를 착용한 편안한 차림으로 자연스러운 분위기를 자아냈다.

한편 제이제이는 줄리엔 강과 2024년 5월 결혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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