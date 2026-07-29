동아제약, 반려견 영양제 4종 출시... “특허원료 이뮤노힐 함유”

동아제약의 반려동물 헬스케어 브랜드 벳플이 반려견 영양제 ‘케어트릿’ 4종을 출시했다고 29일 밝혔다.
전국 이마트 몰리스펫 매장에서 구매 가능한 이번 신제품은 동아제약 수의사가 직접 설계했다. ▲관절 ▲눈 ▲기관지 ▲종합건강으로 구성돼 맞춤형으로 선택할 수 있다는 점도 특징이다.
관절 케어트릿은 N-아세틸글루코사민(NAG), 보스웰리아, 초록입홍합을 담았으며, 눈 케어트릿은 세븐베리농축분말과 마리골드, 아스타잔틴을 함유했다. 기관지 케어트릿은 삼백초, 브로멜라인, 도라지를 배합했으며, 종합 케어트릿은 비타민합제와 초유, 타우린을 담았다.
벳플 측은 “모든 제품에는 동아제약이 개발한 반려견 면역 건강 특허원료 ‘이뮤노힐’이 함유됐다”며 “100% 국내 생산과 4 FREE 처방(인공색소·인공향료·감미료·부산물 무첨가)을 통해 안심하고 급여할 수 있다”고 설명했다.
제 아무리 좋은 영양제라도 먹지 않으면 의미가 없는 법. 이번 신제품은 닭고기 베이스에 저키(육포) 타입 제형을 적용해 간식처럼 맛있게 즐길 수 있다. 아울러 1포 개별 포장이라 위생성과 휴대 편의성도 높였다.
동아제약 관계자는 “반려동물과 보호자가 건강한 일상을 만들어갈 수 있도록 다양한 제품을 지속 선보이겠다”고 말했다.
박재림 기자 jamie@sportsworldi.com
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