라키, ‘드림하이3’ 하차…제작사 “스케줄 조정 문제”

사진 = 아트원컴퍼니 공식 SNS 계정

가수 라키(ROCKY)가 뮤지컬 ‘드림하이 시즌3 : 리부트’에서 하차한다.

제작사 아트원컴퍼니는 29일 공식 SNS를 통해 “극장 일정 변경으로 인해 제이슨 역을 맡은 라키(ROCKY) 배우가 스케줄 조정 문제로 ‘드림하이 시즌3 : 리부트’에 함께하지 못하게 됐다”라고 밝혔다.

이어 “공연 개막을 앞두고 관객 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다”라며 “1차 공연 동안 제이슨 역은 유권 배우가 출연할 예정”이라고 전했다. 이후 공연의 캐스팅은 추후 별도 공지를 통해 안내할 예정이다.

뮤지컬 ‘드림하이 시즌3 : 리부트’는 오는 8월 8일 개막하며, 꿈을 향해 달려가는 청춘들의 성장과 도전, 서로를 응원하며 만들어가는 이야기를 담은 작품이다. 세븐(SE7EN), 강승식, 임세준, 장동우, 블락비 유권 등이 출연한다.

이번 시즌에는 새롭게 창작된 넘버와 화려한 퍼포먼스, 감각적인 무대 연출을 더해 작품의 완성도를 높일 예정이다. 아트원컴퍼니 김은하 대표가 총괄 프로듀서를 맡았으며, 음악감독 김성수와 안무감독 최영준 등 국내 정상급 크리에이티브진이 참여했다.

한편 라키는 현재 차세대 인재 육성 플랫폼 기관 스테이지온케이에서 K-POP 총괄 디렉터로 활동하며 차세대 아티스트 발굴과 교육에 참여하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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