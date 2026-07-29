‘임연서-강주하-이소희 포함’ U18 여자농구 대표팀 12명 확정

광주수피아여고 임연서. 사진=대한민국농구협회 제공

2026 국제농구연맹(FIBA) U18(18세 이하) 여자 아시아컵에 출전할 한국 대표팀 최종 명단이 확정됐다.

대한민국농구협회는 오는 10월4일부터 10일까지 말레이시아 세렘반서 열리는 대회에 나설 선수 12명을 선발했다. 대표팀 지휘봉은 이영현 청주여고 감독이 잡는다.

이번 명단엔 광주수피아여고의 핵심 선수로 활약 중인 유망주 임연서를 비롯해 2026 협회장기서 온양여고의 준우승을 이끈 강주하가 이름을 올렸다. 숙명여고의 연맹회장기 우승의 주역이자 여고부 최우수선수(MVP)로 선정된 이소희도 태극마크를 달았다.

표=대한민국농구협회 제공

대표팀은 다음 달 24일 소집돼 강화훈련에 돌입한다. 선수들은 조직력을 끌어올린 뒤 결전지인 말레이시아로 출국할 예정이다.

한국은 이 대회 조별리그에서 뉴질랜드, 필리핀, 호주와 차례로 맞붙는다. 10월4일 오후 3시 뉴질랜드와 첫 경기를 치른 뒤 5일 오후 3시 필리핀, 6일 낮 12시30분 호주를 상대한다. 경기는 모두 세렘반 아레나에서 열린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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