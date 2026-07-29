롯데호텔앤리조트, 멤버십 개편

롯데호텔앤리조트가 무료 멤버십 프로그램 ‘롯데호텔 리워즈’를 전면 개편하고 오는 9월부터 회원 혜택과 서비스를 확대한다고 29일 밝혔다.



롯데호텔 리워즈는 전 세계 40여개 호텔과 리조트, 골프장과 온라인몰 이숍에서 포인트를 적립하고 사용할 수 있는 통합 멤버십이다. 회사 측은 이번 개편을 통해 회원 500만명 확보를 위한 기반을 강화한다는 계획이다.



이번 개편에 따라 최상위 등급인 다이아몬드가 새롭게 추가됐다. 기존 클래식·실버·골드·플래티넘 등 4단계였던 회원 등급은 멤버·실버·골드·플래티넘·다이아몬드 등 5단계로 확대된다.



승급 기준도 완화된다. 실버 등급은 기존 연간 5박에서 2박, 골드는 25박에서 12박, 플래티넘은 50박에서 30박으로 낮아진다. 다이아몬드 등급은 연간 60박을 이용하거나 11만 포인트를 적립한 회원에게 부여된다.



등급별 혜택도 확대한다. 골드 회원에게는 조식 이용권이 새롭게 제공된다. 다이아몬드 회원은 식음업장 최대 15% 할인과 오후 3시 레이트 체크아웃, 객실 업그레이드, 웰컴 어메니티, 클럽라운지 이용 등의 혜택을 받을 수 있다. 시그니엘 서울과 부산에도 같은 식음 할인 기준을 적용한다.



롯데호텔앤리조트는 멤버십 개편과 함께 프리미엄 브랜드 경쟁력 강화에도 나선다. 다음달에 롯데호텔 서울을 럭셔리 브랜드 ‘더그랜드롯데’의 첫 번째 호텔인 ‘더그랜드롯데 서울’로 새롭게 선보일 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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