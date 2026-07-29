입소문 탄 ‘더 커뮤니티’, 시즌2는 ‘보이지 않는 손’

‘사상검증구역: 더 커뮤니티’가 두 번째 시즌으로 돌아온다. 오는 9월 웨이브를 통해 독점 공개될 시즌2의 부제는 ‘보이지 않는 손’이다.

국내 최초 ‘이념 서바이벌’을 표방했던 웨이브 오리지널 ‘사상검증구역 : 더 커뮤니티’는 지난 정치, 젠더, 계급 등 서로 다른 가치관을 가진 인물들이 모여 권력과 정치를 형성하는 과정을 조명하며 과몰입을 이끌어냈다.

종영 이후 오히려 상승세를 탔다. 묵직한 메시지와 치밀한 구성은 입소문을 타고 시청자를 끌어 모았다. 일일 신규 유료가입 견인 지수가 방영 기간 평균 대비 4배 이상 상승하며 웨이브 전체 프로그램 신규 유료가입 견인 1위에 올랐다. 작품성을 인정받아 제3회 청룡시리즈어워즈 예능·교양 부문 최우수작품상을 수상했고, 제60회 백상예술대상 예능 작품상에 노미네이트된 바 있다.

이번 ‘더 커뮤니티2: 보이지 않는 손’은 서로 다른 자원을 쥔 참가자들이 생존과 상금을 걸고 오직 거래를 통해 살아남아야 하는 사회 실험 서바이벌이다. 시즌1이 이념과 가치관의 충돌을 그렸다면, 이번엔 한 걸음 더 나아가 생존을 건 거래와 선택이 끊임없이 이어지는 서바이벌로 확장됐다. 각기 다른 자원과 권한을 부여받은 참가자들은 거래와 협력, 갈등과 선택을 반복하며 커뮤니티 타운의 새로운 질서를 만들어 살아남아야 한다.

공개된 티저 포스터는 거대한 하얀 테이블에 둘러앉아 서류와 노트북을 펼쳐놓은 참가자들의 모습을 위에서 내려다보는 구도로 담아냈다. 화이트, 블루, 레드, 블랙 등 서로 다른 컬러의 옷을 입은 참가자들은 아직 정체를 드러내지 않은 채 각자의 자리를 지키고 있어, 이들이 어떤 역할과 조건을 부여받았을지 궁금증을 자극한다. 여기에 “자유 거래 구역에 오신 것을 환영합니다”라는 커뮤니티 입주 알람 문구는 이번 시즌의 정체성을 한눈에 드러낸다. 과연 새로운 커뮤니티에 입주할 멤버는 누구일지, 서로 다른 조건을 가진 참가자들이 어떤 거래와 동맹으로 생존 전략을 펼쳐나갈지 기대를 모은다.

부제 ‘보이지 않는 손’은 참가자들의 거래와 선택이 새로운 질서를 만들어 간다. 참가자들 각자의 욕망과 자율적인 거래 속에서 형성되는 ‘시장 원리’가 이 공동체의 향방을 결정 짓는다는 점이 이번 시즌에서 가장 주목해야 할 포인트다.

생존과 이익을 위해 과연 참가자들이 어떤 딜레마에 빠지게 될지, 생존과 이익 앞에서도 자신의 신념을 지킬 수 있는지에 대한 묵직하고 잔혹한 질문을 던질 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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