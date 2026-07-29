남주혁·노윤서 ‘동궁’, 넷플릭스 글로벌 2위…69개국 휩쓸었다

출처=넷플릭스 SNS

배우 남주혁과 노윤서가 주연을 맡은 시리즈 ‘동궁’이 글로벌 흥행세를 이어가며 넷플릭스 비영어 TV 부문 2위를 유지했다.

29일 넷플릭스 공식 집계 사이트 ‘투둠(Tudum)’에 따르면, ‘동궁’은 지난주 810만 시청 수(Views: 총 시청 시간을 작품 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하며 비영어 TV 부문 2위에 올랐다. 태국, 말레이시아 등 6개국에서 1위를 차지한 것을 비롯해 전 세계 총 69개국 Top 10에 이름을 올렸다.

‘동궁’은 귀신이 드나드는 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁 분)과 비밀을 품은 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치는 오컬트 사극이다. 남주혁의 전역 후 첫 복귀작이자 노윤서의 첫 사극 도전작으로 일찍이 화제를 모았다. 독창적인 세계관과 고난도 액션, 긴장감 넘치는 서사로 글로벌 시청자들의 호평을 받고 있다.

한편 이번 주 넷플릭스 비영어 TV 부문 상위권에는 ‘동궁’ 외에도 다수의 한국 콘텐츠가 포진하며 K-드라마의 저력을 과시했다.

소지섭 주연의 SBS 드라마 ‘김부장’이 3위에 올랐으며, 박은빈·양세종 주연의 tvN 드라마 ‘오싹한 연애’가 5위를 기록했다. 이어 대한민국 교육 현장의 민낯을 조명한 ‘참교육’이 7위, 지성 주연의 JTBC 드라마 ‘아파트’가 8위에 이름을 올리며 Top 10 내 한국 작품 5개가 차례로 진입했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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