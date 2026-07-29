BTS, 그래미 보이콧 선언 …“출품 안해, 지역·언어로 음악 구분 않길”

그룹 방탄소년단(BTS)이 내년 2월 열리는 제69회 그래미 어워즈에 음악을 출품하지 않겠다고 밝혔다.

29일 방탄소년단 멤버 정국, 진, 지민, RM, 슈가, 뷔, 제이홉은 각각 자신들의 인스타그램에 “저희는 올해 그래미 (시상식)에 작품을 출품하지 않기로 했다”며 “음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다”고 밝혔다. 이어 “늘 함께해 주는 아미(팬덤명)와 모든 분께 감사드린다”고 했다.

미국 레코딩 아카데미가 주관하는 그래미 어워즈는 세계 최대 음악 시장인 미국에서 가장 권위가 높은 음악 시상식이다. 그래미는 지난 6월 중순 K팝을 아우르는 아시안 팝 전용 부문을 신설했다.

방탄소년단은 군 복무 후 완전체 앨범인 지난 3월 발표한 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 미국 빌보드 메인 싱글·앨범 차트 1위를 모두 석권하는 등 세계적인 반향을 일으켰다. 그럼에도 대중음악계 최고 권위를 지닌 그래미 어워즈에 도전하지 않겠다는 뜻을 밝힌 것은 지난달 그래미 측이 한국·중국·일본 등 아시아권 음악을 구분해 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문을 신설한다고 한 것에 대한 비판 차원으로 해석된다.

그래미 측은 아시아 팝 음악의 폭넓은 스펙트럼과 글로벌 음악계에 미치는 영향력의 성장을 인정하기 위해 해당 부문을 신설한다고 설명했다. 미국 대중문화 시상식 예측 사이트를 운영하는 매체 골드더비는 “그래미 규모가 확대되면서 BTS 등에 좋은 소식이 됐다”며 “그래미 후보에 오른 유일한 K팝 그룹이었던 BTS는 신설 상의 유력한 수상 후보로 떠올랐다”고 밝혔다.

그러나 일각에서는 아시안 음악만을 카테고리로 분류해 주요상인 올해의 노래, 올해의 앨범, 올해의 레코드 부문에서 제외시키려는 것이 아니냐는 비판이 제기됐다. 한국, 중국, 일본의 대중음악을 아시아라는 지역 단위로 묶었다는 점에서 서구 중심적 사고가 반영됐다는 지적도 나왔다.

K-팝이 전 세계에서 인기를 끌고 성과를 얻고 있지만 그래미 어워즈는 그동안 백인·남성 중심적이라는 비판을 받을 정도로 K-팝에 인색했기 때문이다. 방탄소년단은 2021년부터 2023년까지 3년 연속 그래미 어워즈 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 등의 최종 후보에 오르면서 K-팝 최초 수상에 도전했지만 불발됐다.

지난 2월에는 로제와 캣츠아이 역시 후보에 올랐으나 수상에 실패했다. 올해 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든’이 K-팝 장르로는 처음으로 그래미상을 받았지만 이마저도 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문, 즉 창작자에게 주는 상이다.



BTS 없이 진행되는 제69회 그래미상 시상식은 내년 2월 7일 열린다. 후보작 출품은 지난 7일부터 시작, 오는 8월 28일까지 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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