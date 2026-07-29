황정민 측, 사생활 루머 법적 조치 예고 “스토킹 피의자의 악의적 허위” (공식)

배우 황정민 측이 최근 온라인에 확산된 사생활 관련 루머에 대해 “지속적으로 괴롭힘을 이어온 스토킹 범죄 피의자의 일방적 주장”이라며 강경 대응 방침을 밝혔다.

황정민의 소속사 샘컴퍼니는 29일 세계비즈앤스포츠월드에 “해당 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀 온 스토킹 범죄 피의자”라며 “이미 형사 고소를 진행한 상태”라는 공식 입장을 전했다.

소속사 측은 ”법원은 해당 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다”고 설명했다. 이어 “악의적으로 편집된 게시물에 대해서도 추가적인 법적 조치를 취할 예정”이라고 덧붙였다.

이날 주요 온라인 커뮤니티와 SNS에는 자신을 황정민의 전 연인이라고 주장하는 인물의 게시물이 올라와 파장이 일었다. 작성자는 메신저 대화 및 통화 내역이라 주장하는 캡처 이미지와 함께 사적인 교제 내용, 해외 촬영 일정 등을 언급했다.

황정민은 현재 주연작 영화 ‘호프’로 관객들을 만나고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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