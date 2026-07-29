‘그대에게 드림’ 박정복, 미워할 수 없는 신스틸러

배우 박정복이 '그대에게 드림'에서 신스틸러로 등극했다.

현재 방영 중인 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'에서 박정복은 화려한 인기를 누리는 톱스타 고상연으로 분했다.

고상연은 대중의 사랑을 독차지하는 톱스타지만, 현실에서는 첫 등장부터 동료 배우를 험담하고 촬영 현장에 잦은 지각을 일삼는 등 얄미운 반전 캐릭터다. 오하나(이열음 분)와는 매번 팽팽한 기싸움을 벌이며 한 치의 양보도 없는 앙숙 모먼트를 보이고 있다.

박정복은 능청스러운 연기와 현실감 있는 표현력으로 고상연이라는 밉상 캐릭터를 완벽하게 소화하며 극에 활력을 더하고 있다는 평가를 받는다. SNS 등에서도 "애증의 고상연" 등 호평이 이어지는 등 드라마를 통해 신스틸러 역할을 톡톡히 해내고 있다.

박정복은 2013년 뮤지컬 '고스트' 데뷔 이후 '위대한 개츠비', '엘리펀트 송', '거미여인의 키스', '아트', '헨리 4세' 등 다수의 작품에서 활약한 배우다. 아울러 ENA '이상한 변호사 우영우', tvN '경이로운 소문2: 카운터 펀치', MBC '빅마우스' 등 인기작에 잇달아 출연하며 매체 연기까지 영역을 넓혀 활발한 활동을 이어가는 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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