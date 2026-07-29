원월식품, 프리미엄 제육·돼지불고기 소스 출시

프리미엄 소스 전문 브랜드 원월식품이 대표 제품인 제육볶음 소스와 돼지불고기 소스를 공식 출시하고 네이버 스마트스토어에서 본격적인 판매에 나섰다.

신제품은 오랜 기간 레시피 연구와 반복적인 테스트를 거쳐 개발됐다. 가정에서는 전문점 수준의 맛을 간편하게 구현할 수 있으며 외식업체에서는 일정한 맛과 조리 효율을 높일 수 있도록 설계됐다.

원월식품은 현재 온라인 판매와 함께 음식점, 정육점, 케이터링 업체, 식자재 유통업체 등을 대상으로 B2B 공급을 확대하고 있으며 OEM 맞춤형 소스 개발도 함께 진행하고 있다.

노승원 원월식품 대표는 “고객과 거래처가 믿고 선택할 수 있는 브랜드가 되는 게 목표”라며 “좋은 소스 하나가 음식의 맛뿐 아니라 매장의 경쟁력까지 바꿀 수 있다고 생각한다. 앞으로도 품질과 신뢰를 최우선으로 다양한 제품을 선보이며 대한민국을 대표하는 소스 브랜드로 성장하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 원월식품은 향후 다양한 신제품 출시와 함께 온라인 판매 확대, OEM 사업 강화, 외식업 맞춤형 소스 개발 등을 지속적으로 추진할 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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